5 Best Dressed Terbaik di Golden Globe 2024, Margot Robbie Si Barbie hingga Dua Lipa

AJANG penghargaan bergengsi untuk insan film Hollywood, Golden Globe Awards 2024 kembali digelar. Golden Globe ke-81 ini digelar pada Minggu (7/1/2024) waktu Los Angeles, Amerika Serikat, atau pada Senin pagi WIB.

Seperti halnya Oscar, perhelatan Golden Globe pun dipenuhi oleh para selebriti kelas dunia. Nah, dari sekian banyak seleb wanita yang datang, siapa kah yang berhasil mencuri perhatian dengan dress terbaiknya di red carpet? Mengutip Hello Magazine, Senin (8/1/2024) berikut lima artis yang dianggap berpenampilan terbaik dengan penampilan dress terbaik.

1. Rosamund Pike: Tampil memukau di red capet Golden Globe Awards 2024, dengan balutan gaun hitam strapless dengan sulaman renda di bagian korset dan headpiece dramatis di kepalanya.

(Foto: Twitter @marieclaire)

2. Helen Mirree: Perempuan 77 tahun ini tampil dengan long gown warna lavender yang bagian tangannya diberikan sentuhan lengan besar serta cape merah muda bubblegum yang kontras.

(Foto: Twitter @marieclaire)