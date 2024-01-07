5 Potret Jill Nicolini, Gadis Cuaca yang Sempat Foto Tanpa Busana untuk Playboy

JILL Nicolini adalah seorang reporter profesional Amerika, serta mantan model, aktris, dan peserta acara realitas. Jill juga pernah menjadi pembawa berita cuaca atau biasa disebut gadis cuaca untuk Metro & Traffic and Weather Channel Long Island, beserta News 12/Long Island

Karirnya mengalami perkembangan saat ia tampil telanjang untuk majalah Playboy pada 2001. Meski begitu, dia memilih untuk melanjutkan karirnya sebagai reporter lalu lintas pagi hari pembawa acara cuaca, dan reporter fitur, serta wawancara dengan selebriti terkemuka di industri hiburan.

Penampilannya pun tidak perlu diragunakan lagi, dengan tubuh seksi dan wajah yang manis Jill Sukses mencuri perhatian banyak orang. Berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Pose Senyum Manis

Pada postingan Jill ini terlihat ia mengenakan gaun berwarna merah maroon yang berbahan bludru. Gaunnya memiliki bentuk V neck dengan lengan balon yang panjang hingga ke pergelangan tangan. Dipadukan dengan sepatu heels berwarna silver yang berkilau dan rambutnya terhempas angin membuatnya terlihat sangat cantik.

Foto di atas Mobil



Postingan Jil selanjutnya memperlihatkan ia mengenakan gaun Hijau Panjang hingga ke mata kaki dan memiliki model V neck yang membuat penampilannya semakin hot. Dia pun memilih untuk duduk di sebuah kap mobil mewah, sambil memamerkan lekuk tubuhnya.

Berlibur dengan Keluarga

Postingan berikutnya terlihat Jill tengah berlibur ke salah satu pantai di Greece. Ia mengenakan bikini berwarna pink yang dibalut dengan baju rajut transparan. Tampilannya pun terlihat seksi, dengan rambut ikal yang digerai.