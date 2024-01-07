Viral Pramugari Bella Damaika saat Bertugas, Netizen: Ternyata Memang Cantik

NAMA Bella Damaika memang belakangan menjadi perbincangan publik, setelah diduga menjadi selingkuhan suami dari TikToker Ira Nandha, Elmer Syaherman. Kabar tersebut terkuak setelah Ira Nandha membongkar percakapan mesra antara suami yang berprofesi sebagai pilot dengan Bella sang Pramugari.

Isi chat suami Ira Nandha dan Bella membuat netizen kaget. Sebab selama ini rumah tangga mereka terlihat harmonis. Bahkan banyak mengidolakan pasangan mereka sebagai couple goals.

Sejak saat itu, sosok Bella Damaika pun jadi sorotan. Banyak netizen yang penasaran dengan sosoknya.

Baru-baru ini, Bella Damaika kembali tertangkap kamera saat dirinya bertugas sebagai awak kabin di salah satu maskapai Indonesia. Dalam foto itu dia memakai baju dinas berwarna hijau dan tampilan rambitnya yang khas ala pramugari serta makeup tebal.

Dalam video itu ia terlihat tengah sibuk melayani para penumpang pesawat, mulai dari menyapa kedatangan hingga membantu penumpang menaruh barang di kabin.

"Spill temanku Bella Damaika saat bertugas di pesawat," tulis keterangan dalam video tersebut.