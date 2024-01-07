Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pendukung Ganjar Bawa Panci Sambil Berjoget dan Bernyanyi, Guncang Istora Senayan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |22:00 WIB
Pendukung Ganjar Bawa Panci Sambil Berjoget dan Bernyanyi, Guncang Istora Senayan
Antusiasme pendukung Ganjar dan Mahfud bawa panci. (Foto: MPI/ Fadli Ramadhan)
A
A
A

CALON Presiden (Capres) 2024 kembali berhadapan untuk adu ide dan gagasan dalam debat KPU yang digelar di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024) malam. Debat kali ini mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Tak hanya Capres yang mempersiapkan diri untuk debat kali ini. Itu juga dilakukan oleh ribuan pendukung yang tak kalah heboh dalam memeriahkan debat capres kali ini.

Pendukung Capres dan Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memeriahkan dengan yel-yel yang sudah dipersiapkan. Mereka memberikan dukungan pada Capres Cawapres idola dengan datang berbondong-bondong menuju Istora Senayan sejak sore hari.

Tak datang sendiri, para pendukung Ganjar-Mahfud tampak menanti rekan-rekannya di lahan parkir kawasan Senayan. Setelah berkumpul, mereka berbondong-bondong menuju Istora sambil bernyanyi dan berjoged bersama menggunakan panci sebagai alat tabuh.

Pendukung Ganjar Mahfud

"Assalamualaikum walaikumsalam, assalamualaikum walaikumsalam, Ganjar Mahfud datang, bawa pasukan," teriak mereka sambil bernyanyi.

"Di sini Ganjar, di sana Mahfud, di mana-mana Ganjar dan Mahfud. Di sini Ganjar, di sana Mahfud, semuanya cinta Ganjar Mahfud. Lalalalala," kata nyanyian mereka.

Iringan musik layaknya drumband dan klotekan mengiringi nyanyian mereka menuju Istora. Bahkan, beberapa pendukung Ganjar-Mahfud nampak membawa panci dan menjadikannya sebagai musik perkusi.

"Ini demi dukung pak Ganjar. Ini panci istri saya, saya bawa buat penyemangat. Ini sampai penyok dan nggak bisa dipakai lagi," ucap Zuhri (34) salah satu pendukung Ganjar Mahfud.

Zuhri menegaskan tak takut dimarahi istrinya di rumah meski panci yang dibawanya penyok akibat ditabuh menggunakan kayu. Dia tahu, karena istri tercinta juga merupakan fans berat Ganjar-Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement