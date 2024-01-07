Pendukung Ganjar Bawa Panci Sambil Berjoget dan Bernyanyi, Guncang Istora Senayan

CALON Presiden (Capres) 2024 kembali berhadapan untuk adu ide dan gagasan dalam debat KPU yang digelar di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024) malam. Debat kali ini mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Tak hanya Capres yang mempersiapkan diri untuk debat kali ini. Itu juga dilakukan oleh ribuan pendukung yang tak kalah heboh dalam memeriahkan debat capres kali ini.

Pendukung Capres dan Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memeriahkan dengan yel-yel yang sudah dipersiapkan. Mereka memberikan dukungan pada Capres Cawapres idola dengan datang berbondong-bondong menuju Istora Senayan sejak sore hari.

Tak datang sendiri, para pendukung Ganjar-Mahfud tampak menanti rekan-rekannya di lahan parkir kawasan Senayan. Setelah berkumpul, mereka berbondong-bondong menuju Istora sambil bernyanyi dan berjoged bersama menggunakan panci sebagai alat tabuh.

"Assalamualaikum walaikumsalam, assalamualaikum walaikumsalam, Ganjar Mahfud datang, bawa pasukan," teriak mereka sambil bernyanyi.

"Di sini Ganjar, di sana Mahfud, di mana-mana Ganjar dan Mahfud. Di sini Ganjar, di sana Mahfud, semuanya cinta Ganjar Mahfud. Lalalalala," kata nyanyian mereka.

Iringan musik layaknya drumband dan klotekan mengiringi nyanyian mereka menuju Istora. Bahkan, beberapa pendukung Ganjar-Mahfud nampak membawa panci dan menjadikannya sebagai musik perkusi.

"Ini demi dukung pak Ganjar. Ini panci istri saya, saya bawa buat penyemangat. Ini sampai penyok dan nggak bisa dipakai lagi," ucap Zuhri (34) salah satu pendukung Ganjar Mahfud.

Zuhri menegaskan tak takut dimarahi istrinya di rumah meski panci yang dibawanya penyok akibat ditabuh menggunakan kayu. Dia tahu, karena istri tercinta juga merupakan fans berat Ganjar-Mahfud.