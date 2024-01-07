Oklin Cicipi Ice Cream Bean di Bali, Tuai Pujian Netizen

BELAKANGAN ini banyak content creator di media sosial mencicipi ice cream bean. Bukan seperti ice cream dingin pada umumnya, tetapi ice cream bean merupakan nama lain dari buah salju.

Buah ini cukup langka dan hanya dapat tumbuh subur di Bedugul, Bali, sehingga banyak ditemui di daerah tersebut. Melihat ramainya konten mengenai ice cream bean ini, salah satu selebgram Oklin Fia pun juga penasaran dan ingin mencobai buah tersebut.

Pada akun Instagramnya @oklinfia, dirinya membagikan video ketika dirinya sedang membeli dan mencoba ice cream bean untuk pertama kalinya. Menurut pedagang buah ice cream bean, di Bali khususnya daerah Bedugul buah ini memang sangat mudah ditemui apalagi saat ini buah tersebut sedang musim panen.

Bentuk buah ice cream bean hampir mirip dengan buah asam. Akan tetapi, ukuran buah ice cream bean cenderung lebih besar dan warnanya hijau kecoklatan. Meskipun terlihat kurang meyakinkan tetapi saat dibuka, terlihat daging buahnya yang berwarna putih layaknya salju dan memiliki tekstur yang lembut.

Saat Oklin mencoba menyantap, dirinya terlihat menikmati buah ice cream bean tersebut. Dia menyatakan bahwa buah tersebut terasa enak dan tidak terlalu manis ketika dimakan. Buah ini juga memiliki biji yang tidak bisa dikonsumsi.

Oklin mengaku ini adalah kali pertama dirinya merasakan buah ice cream beans. Video Oklin melakukan review buah ice cream bean ini telah ditonton sebanyak 761 ribuan orang.

Konten Oklin review makanan ini pun mendapatkan respon positif lho dari para netizen. Banyak netizen yang merasa dirinya mulai menjadi pribadi yang lebih baik setelah sempat menghebohkan jagat maya karena kontennya yang kurang senonoh beberapa waktu lalu.