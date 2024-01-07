Atap IKEA Alam Sutera Bocor saat Hujan Deras, Netizen: Udah Kayak Rumah Gue!

BELUM lama ini beredar video atap IKEA yang berlokasi di Alam Sutera, Tangerang bocor akibat hujan deras. Video tersebut viral di media sosial dan dibagikan oleh akun X @AdaGa75780, pada Minggu (7/1/2024).

Sejak beberapa hari terakhir, wilayah Jabodetabek diguyur hujan dengan intensitas yang cukup deras diikuti angin kencang. Hal itu membuat sejumlah wilayah mengalami banjir. Bahkan, toko furniture ternama ini pun tak bisa membendung air hujan hingga mengalami kebocoran.

Dalam video yang berdurasi enam detik itu, akun tersebut membagikan kondisi atap bocor di salah satu ruangan di IKEA. Air yang jatuh ke lantai cukup banyak hingga membuat lantai tergenang. Bahkan beberapa barang, seperti kasur basah akibat bocor air hujan itu.

"Ikea Alam Sutera bocor, udah kayak rumah gue," tulis akun tersebut dalam keterangan videonya.