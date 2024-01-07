Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kapan Waktu yang Tepat untuk Menata Ulang Rumah? Ini Jawabannya

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |10:56 WIB
Kapan Waktu yang Tepat untuk Menata Ulang Rumah? Ini Jawabannya
Waktu yang tepat untuk mendekorasi rumah. (Foto: Freepik.com)
SETELAH melalui berbagai aktivitas padat, seseorang tentu ingin beristirahat. Alhasil rumah menjadi tempat ternyaman untuk mengembalikan energi setelah menjalani hari yang melelahkan.

Melihat seluruh ruangan rumah tertata dengan baik dapat meningkatkan kondisi mood seseorang lho. Selain itu, menata ulang suasana rumah juga bisa meningkatkan produktivitas Anda. Bukan hanya untuk membuat Anda lebih bersemangat dan produktif, tetapi menata ulang dekorasi rumah juga dapat mencerminkan kepribadian Anda.

Lalu kapan waktu yang tepat untuk menata ulang dekorasi rumah? Yuk simak selengkapnya, dikutip dari Palma Brava, Minggu (7/1/2024).

1. Hilangnya rasa nyaman

Rumah seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk pulang. Jika kehilangan rasa nyaman maka ini dapat mempengaruhi kualitas istirahat Anda. Oleh karenanya perlu dilakukan dekorasi ulang dengan memberikan sentuhan-sentuhan baru yang sesuai dengan selera Anda. Sehingga momen untuk pulang ke rumah bisa kembali membuat Anda bersemangat.

Dekorasi Rumah

2. Keadaan rumah yang berantakan

Padatnya aktivitas sering kali menjadi penyebab mengapa seseorang sangat jarang merapikan rumah. Akan tetapi, Anda tidak bisa membiarkan rumah Anda terus berantakan. Selain tidak enak dipandang, rumah berantakan juga bisa menjadi sarang nyamuk dan serangga lainnya. Sisihkan waktu untuk merapikan rumah saat Anda libur dan bersihkan rumah secara konsisten agar tetap nyaman dihuni.

3. Perubahan gaya hidup dan tren

Gaya hidup juga bisa membuat Anda ingin mendekorasi ulang rumah Anda. Jika Anda ingin menyambut kelahiran anak, maka Anda mengubah dekorasi rumah yang lebih aman untuk di kecil. Peralatan rumah pun diganti menjadi yang lebih kids friendly.

Selain itu, perubahan tren juga bisa mempengaruhi tingkat keinginan seseorang untuk menata ulang suasana rumah lho. Tren dekorasi minimalis masih menjadi andalan di tahun ini, oleh karenanya banyak orang yang menginginkan suasana rumah yang cenderung tidak banyak barang dan simpel.

