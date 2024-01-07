Sebelum Beli, Kenali Dulu 5 Bahan Skincare Korea yang Paling Populer

PERAWATAN kulit ala Korea atau yang juga dikenal sebagai K-beauty memang tengah digemari masyarakat Indonesia. Hal ini lantaran bahan skincare Korea dipercaya mengatasi berbagai permasalahan kulit.

Namun, saat ini banyak sekali skincare Korea dengan berbagai macam kandungan yang berbeda-beda. Sayangnya, setiap nama bahan skincare ini memiliki nama yang terasa asing. Sehingga kadang membuat bingung ketika ingin membelinya.

Maka dari itu, untuk membantu Anda menemukan skincare Korea yang dibutuhkan, MNC Portal telah merangkum informasi terkait bahan skincare Korea yang paling populer, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Snail mucin

salah satu bahan populer dan tidak konvensional yang telah mendapatkan popularitas. Snail mucin membantu dengan garis-garis halus, bekas luka, dan regenerasi kulit secara keseluruhan.

Green tea

Green tea atau teh hijau kaya akan antioksidan dan membantu melindungi kulit dari kerusakan lingkungan dan juga menenangkan iritasi. Kandungan green tea sering dicampur dalam toner, masker, dan pembersih.