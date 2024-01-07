Mata Indah dan Menawan, Ini 5 Jenis Eyeliner dan Cara Menggunakannya

LIMA jenis eyeliner ini adalah eyeliner yang paling sering digunakan. Tiap jenis memiliki kelebihan dan fungsinya masing-masing.

Eyeliner umumnya digunakan untuk menyempurnakan riasan mata. Eyeliner yang membingkai kelopak mata bisa membuat mata kamu terlihat lebih tegas dan hidup.

Terdapat berbagai jenis dan tekstur eyeliner yang disesuaikan dengan kemampuan pemakaian dan juga fungsinya. Berikut adalah jenis-jenis eyeliner yang dapat kamu coba sesuai dengan kemampuan dan keinginanmu.

Jenis Eyeliner dan Cara Menggunakannya

1. Cushion Eyeliner

Cushion eyeliner adalah jenis eyeliner yang memerlukan bantuan kuas. Teknologi cushion pada eyeliner diklaim membuat eyeliner mudah diaplikasikan ke kelopak mata. Warnanya menjadi lebih solid dan tidak mudah luntur. Tidak hanya itu, formulanya pun dikatakan lebih ringan dibandingkan dengan formula gel eyeliner biasa.

2. Pensil Eyeliner





Jenis eyeliner ini menghasilkan hasil yang natural yang biasanya memiliki tekstur seperti pensil sehingga mudah diaplikasikan di kulit. Eyeliner ini menjadi andalan pemula, karena memang mudah diaplikasikan dan mudah dibentuk. Hasil dari eyeliner ini adalah matte finish yang dapat di blend dan lebih menyatu dengan eyeshadow. Eyeliner ini sangat cocok untuk digunakan bagi kamu yang suka korean makeup.

3. Spidol Eyeliner

Seperti namanya, eyeliner ini memiliki bentuk seperti spidol dengan brush yang runcing. Karena bentuknya spidol, isi dari eyeliner ini adalah berbentuk cairan sehingga biasanya memiliki finish yang lebih bold dan pigmented. Eyeliner ini juga mudah diaplikasikan dan menjadi andalan pemula ataupun yang sudah expert untuk membuat eyeliner puppy eyes dan fox eyes karena dengan eyeliner ini, kamu dapat dengan mudah membuat wing liner.

4. Gel Eyeliner

Gel eyeliner memiliki bentuk gel dengan tekstur creamy dan padat yang biasanya berada dalam kemasan pot atau jar. Untuk pengaplikasiannya, gel eyeliner ini dapat diaplikasikan dengan menggunakan brush. Karena teksturnya yang creamy dan padat, gel eyeliner ini sangat pigmented dan mudah diaplikasikan. Eyeliner ini disarankan bagi pemula, namun yang sudah terbiasa memakai eyeliner.