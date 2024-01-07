Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Minyak Zaitun Efektif untuk Atasi Rambut Kering? Ini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |16:00 WIB
Minyak Zaitun Efektif untuk Atasi Rambut Kering? Ini Faktanya
Manfaat minyak zaitun. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEBAGIAN orang menggunakan minyak zaitun untuk mengatasi rambut kering, rapuh, rusak, dan sulit di tata. Sebab, kandungan minyak zaitun dianggap memiliki nutrisi baik untuk rambut karena dinilai dapat mengisi kembali kebutuhan rambut yang rusak serta melindunginya dari berbagai permasalahan rambut.

Lantas apakah minyak zaitun ini benar efektif digunakan pada rambut kering?

Dilansir dari laman STYLECRAZE, yang telah diulas oleh Tiffany Young, Minggu (7/1/2024) minyak zaitun memang benar memiliki manfaat baik untuk rambut kering. Bahkan, secara tradisional minyak zaitun telah digunakan sebagai media untuk meningkatkan kilauan serta kesehatan rambut karena memiliki sifat kandungan yang menenangkan.

Selain itu, adapun manfaat lainnya yang dirasakan oleh banyak orang ketika mengaplikasikan minyak zaitun pada rambutnya yaitu dapat menghidrasi rambut, merangsang pertumbuhan rambut, mencegah kerusakan rambut, mencegah kerusakan oksidatif, serta membantu kulit kepala dan kulit sensitif.

Minyak Zaitun

Akan tetapi, dari sekian banyak jenis minyak zaitun yang diproduksi setiap daerah atau negara, pilihlah jenis yang mengandung extra virgin untuk aplikasi topikal. Hal itu lantaran pada jenis lainnya seperti minyak zaitun olahan tidak semua memiliki sifat menguntungkan selain dari minyak zaitun extra virgin.

Untuk itu, pastikan sebelum Anda membeli produk terdapat sertifikat organik, non-GMO (Genetically Modified Organism), tidak dimurnikan atau mentah, dan keadaan dingin.

Pada kebanyakan kasus, apabila seseorang tidak cocok menggunakan minyak zaitun kemungkinan efek samping yang ditimbulkan adalah reaksi alergi, dan kulit kepala tersumbat. Maka dari itu, disarankan agar melakukan uji sampel sebelum menggunakan minyak zaitun pada rambut Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/298/3152760/minyak_zaitun-IxMw_large.jpg
Benarkah Minyak Zaitun Lebih Sehat? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/05/611/2740983/minyak-zaitun-terbukti-bikin-wajah-glowing-lho-ini-4-alasannya-Wvcgwpc309.jpg
Minyak Zaitun Terbukti Bikin Wajah Glowing Lho, Ini 4 Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/04/611/2642285/5-manfaat-tak-terduga-minyak-zaitun-untuk-kecantikan-kulit-dan-rambut-lILfvCePys.jpg
5 Manfaat Tak Terduga Minyak Zaitun untuk Kecantikan Kulit dan Rambut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/13/481/2531832/studi-konsumsi-7-gram-minyak-zaitun-setiap-hari-kurangi-risiko-kematian-akibat-penyakit-mematikan-U1BMxaRH0j.jpeg
Studi: Konsumsi 7 Gram Minyak Zaitun Setiap Hari Kurangi Risiko Kematian Akibat Penyakit Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/06/612/2528080/ternyata-ekstrak-buah-zaitun-bantu-pengobatan-pasien-hiv-loh-IXUGH0oRVk.jpeg
Ternyata Ekstrak Buah Zaitun Bantu Pengobatan Pasien HIV Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/21/611/2443512/manfaat-minyak-zaitun-untuk-kecantikan-atasi-rambut-kusut-hingga-kulit-kering-nBEBXUs4XC.jpg
Manfaat Minyak Zaitun untuk Kecantikan, Atasi Rambut Kusut hingga Kulit Kering
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement