Minyak Zaitun Efektif untuk Atasi Rambut Kering? Ini Faktanya

SEBAGIAN orang menggunakan minyak zaitun untuk mengatasi rambut kering, rapuh, rusak, dan sulit di tata. Sebab, kandungan minyak zaitun dianggap memiliki nutrisi baik untuk rambut karena dinilai dapat mengisi kembali kebutuhan rambut yang rusak serta melindunginya dari berbagai permasalahan rambut.

Lantas apakah minyak zaitun ini benar efektif digunakan pada rambut kering?

Dilansir dari laman STYLECRAZE, yang telah diulas oleh Tiffany Young, Minggu (7/1/2024) minyak zaitun memang benar memiliki manfaat baik untuk rambut kering. Bahkan, secara tradisional minyak zaitun telah digunakan sebagai media untuk meningkatkan kilauan serta kesehatan rambut karena memiliki sifat kandungan yang menenangkan.

Selain itu, adapun manfaat lainnya yang dirasakan oleh banyak orang ketika mengaplikasikan minyak zaitun pada rambutnya yaitu dapat menghidrasi rambut, merangsang pertumbuhan rambut, mencegah kerusakan rambut, mencegah kerusakan oksidatif, serta membantu kulit kepala dan kulit sensitif.

Akan tetapi, dari sekian banyak jenis minyak zaitun yang diproduksi setiap daerah atau negara, pilihlah jenis yang mengandung extra virgin untuk aplikasi topikal. Hal itu lantaran pada jenis lainnya seperti minyak zaitun olahan tidak semua memiliki sifat menguntungkan selain dari minyak zaitun extra virgin.

Untuk itu, pastikan sebelum Anda membeli produk terdapat sertifikat organik, non-GMO (Genetically Modified Organism), tidak dimurnikan atau mentah, dan keadaan dingin.

Pada kebanyakan kasus, apabila seseorang tidak cocok menggunakan minyak zaitun kemungkinan efek samping yang ditimbulkan adalah reaksi alergi, dan kulit kepala tersumbat. Maka dari itu, disarankan agar melakukan uji sampel sebelum menggunakan minyak zaitun pada rambut Anda.