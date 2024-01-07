Vidi Aldiano Tidak Diizinkan Jalani Infus oleh Dokter, Ini Alasannya

VIDI Aldiano mengaku lewat salah satu PodHub milik Deddy Corbuzier, kalau dirinya sudah tidak diperbolehkan lagi menjalani infus oleh dokter yang merawatnya. Sebab cara tersebut akan berpengaruh terhadap kanker yang dialaminya, dan memperburuk kondisinya.

Awalnya Vidi yang mengalami radang mengaku badannya tidak baik-baik saja. Sebagai seorang musisi tentu cara infus dan konsumsi obat-obatan anti radang sangat dibutuhkan untuk menunjang pekerjaannya. Namun, tanpa dia sadari justru hal itu sangat membahayakan penyakitnya.

“Kalau ada badan-badan radang itu awalnya gua kan gak ngerti-ngerti amat, dan kayak yang kalau gua ada radang tenggorokan kan gua biasa suntik kan atau minum obat anti radang, gak boleh ternyata. Jadi dengan radiasi tuh selama itu ternyata kalau ada radang tuh biarin aja, makanya badan gua ngilu-ngilu tuh biarin aja,” kata Vidi, dikutip dalam PodHub milik Deddy Corbuzier, Minggu (7/1/2024).

Menurutnya bagi penderita kanker sepertinya, radiasi memang akan menimbulkan badan menjadi radang. Akan tetapi, dengan timbulnya radang maka bisa membuat sel kanker dalam tubuh itu hancur. Oleh sebab itu, apabila pasien mengalami radang pada tubuhnya disarankan agar tidak mengonsumsi obat-obatan atau tindakan yang dapat mengurangi radang tersebut.

Lebih lanjut, Deddy pun menambahkan alasan itu diperkuat karena antibodi dalam tubuh tidak boleh serta merta dinaikkan begitu saja. Sebab, membuat kanker itu justru tidak hilang atau berkurang.

“Karena antibodi nya gak boleh dinaikin, karena kalau dinaikin jadi gak nyerang cancernya juga,” ucap Deddy.

“Iyaaa gitu,” tutur Vidi membenarkan pernyataan Deddy.