HOME WOMEN HEALTH

Jangan Anggap Remeh, Stunting Ternyata Tidak Bisa Disembuhkan!

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |07:00 WIB
Jangan Anggap Remeh, Stunting Ternyata Tidak Bisa Disembuhkan!
Stunting tidak bisa disembuhkan. (Foto: Freepik.com)
KONDISI stunting pada anak ternyata tidak bisa dianggap remeh lho. Sebab, pada kebanyakan kasus jika anak sudah mengalami stunting, maka hal itu akan sulit disembuhkan ketika dia beranjak dewasa.

Untuk itu pencegahan stunting sangat perlu diperhatikan ketika kondisi anak masih dalam proses pertumbuhan. Hal itu pun dibenarkan oleh Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus yang menjelaskan stunting hanya bisa dicegah dan tidak dapat disembuhkan.

“Sekitar 21,6 Persen populasi anak di Indonesia itu mengalami stunting, inilah yang menyebabkan Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan indeks stunting nomor lima tertinggi di Asia Tenggara, dan sekitar 28,2 Persen dari ibu hamil (bumil) yang mengalami kekurangan gizi, bisa memicu janin dan bayinya itu mengalami stunting,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikToknya @nadialaydrus, Minggu (7/1/2024).

Stunting

Lebih lanjut, karena stunting sendiri merupakan gangguan pertumbuhan pada masa anak-anak, maka hal itu masih dapat diidentifikasi dari tinggi badan anak. Oleh sebab itu, dr Nadia mengatakan stunting tidak hanya berpengaruh terhadap fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan serta keterbelakangan mental serta munculnya penyakit kronis pada anak.

“Nah bumil dan busui inilah yang memegang peran penting pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK pada janin dan juga bayi. Itulah kenapa bumil dan busui itu harus selalu memperhatikan nutrisi pada saat hamil dan juga menyusui, salah satunya dengan ASI eksklusif,” ucap dr Nadia.

Lantas kenapa harus ASI eksklusif?

Hal itu lantaran sekitar 1,4 juta kematian akibat penyakit bisa dicegah dengan pemberian ASI. Akan tetapi, ASI yang diberikan kepada anak juga harus diperhatikan hindmilk atau ASI yang keluar pada saat sesi menyusui akan selesai dan juga foremilk atau ASI yang keluar pada awal sesi menyusui.

