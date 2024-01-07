3 Destinasi Populer Dunia Ini Dianggap Tak Sesuai Ekspektasi Wisatawan, Kok Bisa?

MUSIM liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah berakhir. Banyak wisatawan melancong ke berbagai tempat bahkan ke destinasi wisata luar negeri untuk menghabiskan masa liburan mereka.

Namun, banyak pelancong kecewa karena beberapa destinasi yang dituju justru tidak sesuai harapan.

Bahkan sebagian turis internasional menilai ada beberapa tempat wisata yang terkesan terlalu dilebih-lebihkan, namun kenyataannya justru mengundang kekecewaan.

Para pelancong berbagi pengalaman dan pandangan mereka melalui platform Reddit. Mereka membahas tempat-tempat ikonik seperti Dubai, Air Terjun Niagara, dan Disney World. Ya, ketiga destinasi populer dunia tersebut dianggap mengecewakan dan tidak sesuai ekspektasi mereka.

Umumnya, mereka kecewa karena menganggap destinasi tersebut terlalu mahal dan tidak memenuhi ekspektasi yang mereka harapkan.

Dubai, Uni Emirat Arab (Foto: Instagram/@visit.dubai)

Kritik ini menciptakan diskusi di kalangan komunitas pelancong dan mendorong refleksi lebih lanjut tentang apa yang seharusnya diharapkan dari tempat wisata terkenal itu.

Mengutip News.com.au, berikut ulasan mengenai tiiga destinasi populer dunia yang terkesan dilebih-lebihkan namun tidak sesuai ekspektasi pelancong.

1. Dubai

Kota yang dijuluki Kota Emas sepertinya menjadi bahan kritikan dari para pengguna Reddit, yang menetapkannya sebagai destinasi paling dibesar-besarkan dengan 10.000 suara di forum. Beberapa orang berpendapat bahwa Dubai telah berubah dari tempat impian di tengah gurun menjadi labirin yang terlalu fokus pada bisnis.

"Benar-benar menjengkelkan, tidak ada kegiatan yang bisa dinikmati dan kekurangan warisan budaya. Kecuali jika Anda penggemar desain yang mencolok atau hanya ingin berbaring di pinggir kolam renang," komentar pedas salah satu pengguna.

Bahkan mantan warga asing juga menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kota besar di Timur Tengah ini, yang dituduh menjadi semacam versi Disneyfied atau terlalu dibuat-buat seperti taman bermain.

(Foto: Instagram/@disney_nuts)

2. Disney World

Beberapa orang berpendapat bahwa Disney World sekarang terlalu mahal dan terlalu ramai sehingga tidaksebanding dengan julukan 'Tempat Paling Ajaib di Bumi'.

Setelah mencapai titik terendah dalam sembilan tahun sebelumnya, Disney memutuskan untuk menaikkan harga tiket masuk taman hiburan mereka di Florida dan California sebanyak 10 persen.

"Disney tetap menjadi pengalaman yang keren," kata salah satu orang.

"Sayangnya, pengurangan jumlah staf dan kenaikan biaya membuat keajaiban yang dulu terjadi mulai hilang," timpal lainnya.