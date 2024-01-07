Mengenal Manganan, Tradisi Makan Bersama di Makam Leluhur Khas Masyarakat Pati

INDONESIA kaya akan berbagai macam adat dan budaya yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke.

Terdapat berbagai tradisi yang masih melekat dan banyak diikuti oleh masyarakat hingga saat ini, salah satunya tradisi Manganan.

Manganan ialah sebuah tradisi yang populer dan banyak dilakukan masyarakat di Juwana, Pati, Jawa Tengah.

Meski begitu, masyarakat di Pulau Jawa pun masih sangat familiar dengan tradisi Manganan ini.

Tradisi Manganan umumnya dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau keluarga yang akan melaksanakan acara hajatan atau biasa disebut 'yang punya gawe'.

(Foto: Instagram/@patisakpore)

Sehingga mereka berkunjung ke makam leluhur untuk berziarah sambil membawa ambengan atau makanan berkat.

Melansir akun Instagram @patisakpore, Minggu (7/1/2024), terlihat dalam unggahan tersebut terdapat sebuah keluarga yang sedang melakukan tradisi Manganan di sebuah makam leluhur. Keluarga tersebut membawa beraneka ragam lauk pauk.

Salah satu menu yang wajib dibawa dalam tradisi Manganan ini yaitu Ingkung Ayam Kampung. Menggunakan satu ekor kampung yang dibumbui rempah, ayam kampung yang digunakan pun harus ayam jantan, tidak boleh betina.