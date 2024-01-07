Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Heboh Wisatawan Pantai Ngliyep Kabur Tak Bayar Paket Wisata, Begini Faktanya!

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |11:30 WIB
Heboh Wisatawan Pantai Ngliyep Kabur Tak Bayar Paket Wisata, Begini Faktanya!
Pantai Ngliyep, Malang, Jawa Timur (Foto: Instagram/@n.fahmi17_ls)
A
A
A

ROMBONGAN wisatawan asal Surabaya, Jawa Timur sempat menjadi perbincangan di media sosial usai berwisata di Pantai Ngliyep, Malang.

Sebab wisatawan ini sempat membawa power bank lampu hias pantai milik pengelola pantai yang ada di Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Akibat perilaku ketujuh wisatawan ini, pengelola wisata merugi lebih dari Rp500 ribu. Sehingga mereka berkoordinasi dengan Polsek Donomulyo untuk melacak keberadaan para wisatawan nakal ini.

Kepala Unit Pantai Ngliyep Perumda Jasa Yasa, Wijang Erlangga mengungkapkan, jika mereka terus menelusuri identitas wisatawan yang telah merugikan mereka dengan tidak membayar paket wisata yang dipesan oleh wisatawan tersebut.

Awalnya mereka melacak jika nama pemesan paket wisata camping Pantai Ngliyep adalah Muhammad Faisol, namun diketahui ternyata nama tersebut adalah nama palsu.

Pantai Ngliyep

(Foto: Instagram/@pantaingliyepmalang)

Kemudian mereka berhasil melacak 3 orang dari 7 orang wisatawan asal Surabaya tersebut pada Selasa, 2 Januari 2024.

"Kami menemukan salah satu akun Facebook dan Instagram aslinya, kami berusaha menghubungi meskipun akunnya sudah privat. Kemudian kami menelusuri kembali dan ketemu 2 akun temannya (laki-laki dan perempuan) yang ikut ke Pantai Ngliyep kemarin," ucap Wijang Erlangga, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (7/1/2024).

Selain menemukan akun media sosial mereka, Jasa Yasa juga mendapatkan dokumen pribadi mereka. Diketahui mereka bekerja di Surabaya. Namun meski telah dikantongi dokumen pribadi dan jadi perbincangan di media sosial, wisatawan ini sempat enggan kooperatif.

Bahkan beberapa kali sudah dihubungi untuk mengembalikan barang dan membayar paket wisata yang mereka pesan, tapi mereka cuek saja.

"Hasil penelusuran itu sempat kami kirim ke pelaku, tapi tetap tidak ada tanggapan. Mereka sepeti ogah-ogahan mempertanggung jawabkan perbuatannya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/406/3012887/copot-stiker-anti-israel-di-stasiun-kereta-turis-diserang-secara-brutal-disaksikan-putrinya-fRBvqEM6Fm.jpg
Copot Stiker Anti-Israel di Stasiun Kereta, Turis Diserang Secara Brutal Disaksikan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/406/3012670/tolak-beli-narkoba-turis-inggris-ditikam-hingga-pingsan-W8Hp6lsolR.JPG
Tolak Beli Narkoba, Turis Inggris Ditikam hingga Pingsan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/406/3010371/lagi-asyik-liburan-di-pantai-wanita-ini-malah-diseruduk-banteng-WAOUiufJ7c.JPG
Lagi Asyik Liburan di Pantai, Wanita Ini Malah Diseruduk Banteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/406/3009107/lagi-jalan-jalan-bule-italia-dilecehkan-bocah-10-tahun-hingga-trauma-tb36Vb7wAb.JPG
Lagi Jalan-Jalan, Bule Italia Dilecehkan Bocah 10 Tahun hingga Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/406/3007618/boncengan-motor-bareng-istri-turis-jerman-tewas-masuk-jurang-yRLO12jZUW.JPG
Boncengan Motor Bareng Istri, Turis Jerman Tewas Masuk Jurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/406/3005832/turis-belanda-tewas-saat-snorkeling-di-great-barrier-reef-t3grJyLfKr.jpeg
Turis Belanda Tewas saat Snorkeling di Great Barrier Reef
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement