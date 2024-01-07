Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Gorila Lempar Ranting ke Arah Pengunjung Ragunan, Ternyata Ini Penyebabnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |08:01 WIB
Viral Gorila Lempar Ranting ke Arah Pengunjung Ragunan, Ternyata Ini Penyebabnya
Gorila lempar ranting ke arah pengunjung Taman Margasatwa Ragunan (Foto: TikTok/@hyosa_)
BELUM lama ini media sosial digegerkan oleh video seekor gorila melempar ranting ke arah pengunjung di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.

Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @hyosa_. Dalam video tersebut terlihat banyak pengunjung yang sedang asik melihat gorila.

Namun tiba-tiba gorila yang sedang duduk kemudian mengambil ranting dan dilempar ke arah pengunjung

"Niat videoin, untung gue nggak di situ coy," tulis akun tersebut

Video tersebut pun viral dan sudah ditonton lebih dari 581,2 ribu akun.

Gorila Ragunan

(Foto: TikTok/@hyosa_)

Melihat video tersebut, pihak pengelola Taman Margasatwa Ragunan pun akhirnya buka suara.

Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang menyampaikan bahwa gorila tersebut bernama Komu.

Menurutnya, gorila bereaksi seperti itu karena ada pengunjung yang mengganggu dan mengusik dengan teriakan suara yang sangat kencang.

"Satwa ini terganggu kenyamanannya," kata Bambang saat dihubungi MNC Portal.

