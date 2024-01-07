Resep Makan Siang Crunchy Greeny Spinach, Solusi Makan Sayur untuk Anak

RESEP makan siang hari ini adalah Crunchy Greeny Spinach yang cocok bagi anak-anak yang tidak doyan sayuran. Anak-anak memang cenderung lebih cepat bosan ketika disajikan menu yang kurang bervariasi, apalagi ketika melihat sayuran.

Oleh karena itu, para ibu harus memutar otak menu makanan setiap harinya, agar anak bisa makan dengan lahap tapi asupan yang masuk ke dalam tubuh si kecil juga bernutrisi.

Menu Crunchy Greeny Spinach bisa Anda coba buat di rumah. Tekstur yang garing dan rasanya yang gurih pasti bisa bikin si kecil gemar mengkonsumsi sayur. Yuk simak cara membuatnya, seperti yang dilansir dari akun TikTok @resep.populer.

Bahan dasar:

1 Ikat bayam ambil daunnya saja

200 gr Tepung terigu