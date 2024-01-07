Resep Gohyong Viral, Lezat dan Mudah Dibuat di Rumah

TIKTOK tengah dihebohkan dengan sajian menu gohyong. Ya, hal ini bermula dari salah satu kedai penjual gohyong di kawasan Jakarta yang sukses digandrungi para penikmat kuliner

Untuk mencicipi seporsi gohyong yang viral, pengunjung pun rela antre berjam-jam. Tak diragukan, rasanya yang gurih dan cocok di lidah warga Indonesia itu membuat gohyong menjadi salah satu kuliner favorit.

Gohyong merupakan daging ayam cincang yang digulung dengan kulit lumpia. Kemudian, digoreng hingga menyajikan gohyong yang lezat.

Kini tak perlu antre, Anda bisa membuat gohyong yang viral ini di rumah untuk disajikan bersama keluarga. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut resep gohyong yang viral dilansir akun X, @2023jadianime, Minggu (7/1/2024).

Resep Gohyong

Bahan Isian:

250 gr paha ayam gilling

250 gr paha ayam (rebus, potong)

5 butir bawang putih cincang

5 butir bawang merah cincang

2 batang daun bawang prei

4 sdm tepung tapioka

1 butir telur

1/2 sdt bubuk Ngo Hiang

1 sdt gula

1 sdt penyedap rasa

1 sdm sauce tiram

1 sdt garam

50 ml air

Bahan kulit:

4 sdm tepung terigu

2 sdm maizena

1 sdt penyedap rasa

1 butir telur

air 250ml

Bahan kuah:

350ml air

100gr gula merah

2 sdm gula pasir

1 sdm kecap manis

1 sdt garam

1 sdt penyedap rasa

4 butir bawang putih (dihaluskan)

1 sdm cuka makan

1/2 sdt lada bubuk