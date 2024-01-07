Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Gohyong Viral, Lezat dan Mudah Dibuat di Rumah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |17:00 WIB
Resep Gohyong Viral, Lezat dan Mudah Dibuat di Rumah
Resep Gohyong viral. (Foto: YouTube @Chef Ade Koerniawan)
A
A
A

TIKTOK tengah dihebohkan dengan sajian menu gohyong. Ya, hal ini bermula dari salah satu kedai penjual gohyong di kawasan Jakarta yang sukses digandrungi para penikmat kuliner

Untuk mencicipi seporsi gohyong yang viral, pengunjung pun rela antre berjam-jam. Tak diragukan, rasanya yang gurih dan cocok di lidah warga Indonesia itu membuat gohyong menjadi salah satu kuliner favorit.

Gohyong merupakan daging ayam cincang yang digulung dengan kulit lumpia. Kemudian, digoreng hingga menyajikan gohyong yang lezat.

Kini tak perlu antre, Anda bisa membuat gohyong yang viral ini di rumah untuk disajikan bersama keluarga. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Berikut resep gohyong yang viral dilansir akun X, @2023jadianime, Minggu (7/1/2024).

Resep Gohyong

Bahan Isian:

250 gr paha ayam gilling

250 gr paha ayam (rebus, potong)

5 butir bawang putih cincang

5 butir bawang merah cincang

2 batang daun bawang prei

4 sdm tepung tapioka

1 butir telur

1/2 sdt bubuk Ngo Hiang

1 sdt gula

Gohyong

1 sdt penyedap rasa

1 sdm sauce tiram

1 sdt garam

50 ml air

Bahan kulit:

4 sdm tepung terigu

2 sdm maizena

1 sdt penyedap rasa

1 butir telur

air 250ml

Bahan kuah:

350ml air

100gr gula merah

2 sdm gula pasir

1 sdm kecap manis

1 sdt garam

1 sdt penyedap rasa

4 butir bawang putih (dihaluskan)

1 sdm cuka makan

1/2 sdt lada bubuk

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement