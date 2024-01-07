Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bule Bikin Jajanan Rambut Nenek khas Indonesia, Aksinya Jadi Sorotan Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |09:14 WIB
Bule Bikin Jajanan Rambut Nenek khas Indonesia, Aksinya Jadi Sorotan Netizen
Pria ini mencoba bikin jajanan rambut nenek. (Foto: TikTok @410dwil45tv)
A
A
A

RAMBUT nenek menjadi salah satu jajanan khas Indonesia. Ya, jajanan satu ini sering dijumpai di sekolah maupun taman hiburan. Siapa sangka, makanan rambut nenek ini rupanya sukses go international lho.

Seorang bule pemilik akun TikTok, @410dwill45tv ini memerlihatkan cara dirinya membuat makanan rambut nenek itu.

“Aku tidak tahu kalau di Indonesia ini disebut rambut nenek,” ucap bule bernama Dwill itu, dikutip Minggu(7/1/2024).

Dwill pun memulai dengan adonan gula menyerupai permen yang masih tebal dan lengket. Kemudian, mencoba melenturkan adonan tersebut dan membolak-baliknya bersama tepung. Dia pun terus membuat lapisan pada adonan gula yang sudah dilumuri tepung jagung ini.

Rambut Nenek

Bermula dari dua hingga ratusan lapisan dan menjadikan adonan itu tipis dan berhelai-helai, persis seperti rambut nenek.

“970 lapisan rambut nenek,” katanya.

Benar saja, adonan gula yang semula tebal dan lengket itu berhasil menjadi makanan rambut nenek yang tipis dan berhelai-helai. Dwill bahkan mencicipi rambut nenek buatannya yang begitu lezat dan menggoda.

“Ini sudah pasti terlihat lezat,” katanya.

Aksi bule ini membuat jajanan manis khas Indonesia, rambut nenek itu sontak viral dan mengundang reaksi netizen. Video tersebur pun sudah ditonton lebih dari 500 ribu kali di TikTok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/298/2953580/-YUtqH9sfHx.jpg
Viral Arum Manis Bentuk Kue Rp670 Ribu, Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/298/2893610/8-jajanan-anak-sekolah-yang-viral-2023-kamu-harus-coba-Bk2kCoTK2d.jpg
8 Jajanan Anak Sekolah yang Viral 2023, Kamu Harus Coba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/03/298/2699915/gak-perlu-jajan-ke-kantin-sd-cilung-yang-kenyal-dan-gurih-bisa-dibikin-di-rumah-dengan-resep-ala-jerry-andrean-Dmg5hMUdgq.jpg
Gak Perlu Jajan ke Kantin SD! Cilung yang Kenyal dan Gurih Bisa Dibikin di Rumah dengan Resep ala Jerry Andrean!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/22/298/2583374/cara-mudah-membuat-crepes-atau-lekker-lezat-ala-fifin-liefang-iianW0UthW.jpeg
Cara Mudah Membuat Crepes atau Lekker Lezat ala Fifin Liefang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/06/298/2242159/cara-buat-es-gabus-pelangi-jajanan-era-90-an-yang-ngangenin-nb8xcInPsb.jpg
Cara Buat Es Gabus Pelangi, Jajanan Era 90-an yang Ngangenin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/06/298/2242113/cara-buat-es-lilin-jajanan-era-90-an-yang-bikin-kangen-masa-sekolah-o19w6Nc3ws.jpg
Cara Buat Es Lilin, Jajanan Era 90-an yang Bikin Kangen Masa Sekolah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement