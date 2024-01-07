Bule Bikin Jajanan Rambut Nenek khas Indonesia, Aksinya Jadi Sorotan Netizen

RAMBUT nenek menjadi salah satu jajanan khas Indonesia. Ya, jajanan satu ini sering dijumpai di sekolah maupun taman hiburan. Siapa sangka, makanan rambut nenek ini rupanya sukses go international lho.

Seorang bule pemilik akun TikTok, @410dwill45tv ini memerlihatkan cara dirinya membuat makanan rambut nenek itu.

“Aku tidak tahu kalau di Indonesia ini disebut rambut nenek,” ucap bule bernama Dwill itu, dikutip Minggu(7/1/2024).

Dwill pun memulai dengan adonan gula menyerupai permen yang masih tebal dan lengket. Kemudian, mencoba melenturkan adonan tersebut dan membolak-baliknya bersama tepung. Dia pun terus membuat lapisan pada adonan gula yang sudah dilumuri tepung jagung ini.

Bermula dari dua hingga ratusan lapisan dan menjadikan adonan itu tipis dan berhelai-helai, persis seperti rambut nenek.

“970 lapisan rambut nenek,” katanya.

Benar saja, adonan gula yang semula tebal dan lengket itu berhasil menjadi makanan rambut nenek yang tipis dan berhelai-helai. Dwill bahkan mencicipi rambut nenek buatannya yang begitu lezat dan menggoda.

“Ini sudah pasti terlihat lezat,” katanya.

Aksi bule ini membuat jajanan manis khas Indonesia, rambut nenek itu sontak viral dan mengundang reaksi netizen. Video tersebur pun sudah ditonton lebih dari 500 ribu kali di TikTok.