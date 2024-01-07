Filosofi Jaket Bomber dan Sepatu Boots yang Dikenakan Ganjar Pranowo Pada Debat Capres Ketiga

PENAMPILAN Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sukses mencuri perhatian masyarakat pada debat calon Presiden ketiga.

Pasalnya, pada debat yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada, Minggu (7/1/2024), mereka tampil kompak dengan tampilan outfit kekinian.

Ganjar dan Mahfud terlihat sama-sama mengenakan luaran jaket bomber berwarna hijau telur asin. Jaket bomber yang dipenuhi detail patch itu semakin membuat penampilan mereka bak pasangan pilot dan co-pilot top gun.

Di malam debat Capres ketiga ini, Ganjar dan Mahfud sukses kembali mengangkat kepopuleran jaket bomber yang juga sempat booming dalam beberapa waktu lalu, karena kerap dikenakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rupanya, jaket bomber yang dikenakan Ganjar dan Mahfud tersebut bukan bomber biasa, karena jaket bomber dan kemeja army look dari Timechine.Co tersebut memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Jaket bomber tersebut dilengkapi dengan patch yang sesuai dengan program unggulan Ganjar-Mahfud.

Seperti modernisasi pertahanan SAKTI, prajurit sejahtera, sistem pertahanan 5.0, kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara, berperan sentral menata dunia baru, geopolitik progresif, hingga perjanjian internasional untuk 100 persen kepentingan nasional.

Tak hanya itu, di malam debat Capres ketiga itu, Ganjar juga tampak mengenakan sepasang sepatu boots yang juga sarat akan filosofi. Sepatu Exodos57 yang digunakan Ganjar memiliki keberagaman material yang menyimbolkan kebhinekaan yang menyatu di bawah naungan sang merah putih.