HOME WOMEN FASHION

Sesuaikan Kebutuhan! Ini Tips Memilih Tas Berdasarkan Jenisnya

Andre Purwanto , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |20:25 WIB
Sesuaikan Kebutuhan! Ini Tips Memilih Tas Berdasarkan Jenisnya
Aneka tas. (Foto: AladinMall)
A
A
A

TIPS memilih tas berdasarkan jenisnya harus kamu ketahui agar sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai membeli tas terlalu kecil sementara barang yang akan dibawa banyak. Begitu pula sebaliknya.

Tas adalah salah satu outfit yang tidak boleh ketinggalan terutama bagi wanita. Tidak hanya untuk menyimpan barang, tas juga mampu menunjukkan gaya fashion kamu. Setiap tahunnya, ada berbagai jenis model tas yang selalu berubah-ubah. Bagaimana cara memilihnya?

Jenis tas memang banyak modelnya ini juga akan membantu tampilan kamu makin kece. Namun, perlu diingat, jenis tas yang kamu pakai harus dipertimbangkan agar sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah tips memilih jenis tas wanita sesuai kebutuhan kamu.

Tips Memilih Tas

1. Backpack/Ransel

Backpack juga lazim disebut ransel. Jenis tas ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada jenis tas yang lainnya. Dapat memuat barang-barang yang berharga seperti laptop, buku, dan benda lain yang berukuran besar. Tas ini sering digunakan untuk pergi ke sekolah, kampus hingga piknik.

AladinMall

2. Mini Backpack

Mini backpack atau ransel mini kini kian menjadi populer di kalangan pelajar. Mini backpack biasanya digunakan pelajar putri karena ukurannya yang kecil dan memungkinkan penggunanya bebas beraktivitas tanpa perlu khawatir terbebani tas besar. Jenis tas ini juga membuat tampilan menjadi lebih sporty sehingga cocok untuk digunakan di berbagai kesempatan seperti santai dan jalan-jalan.

3. Crossbody Backpack

Jenis tas yang berikutnya ini juga menarik. Membuat penggunanya terkesan sporty karena tas ini memiliki kemiripan dengan mini backpack. Crossbody Backpack ini hanya memiliki satu tali yang digunakan untuk meletakkan tas pada satu pundak.

4. Messenger Bag

Messenger bag terinspirasi pada tas tukang pos. Ukurannya yang besar dapat digunakan untuk membawa berbagai barang keperluan sekolah seperti laptop, buku dan lain sebagainya. Tas ini juga memiliki desain yang cenderung simple sehingga cocok untuk anak sekolah dan mahasiswa.

5. Shoulder Bag

Jenis tas ini adalah yang paling populer di kalangan anak sekolah laki-laki maupun perempuan. Sebab, bentuk dan ukurannya yang kecil menjadikan tas ini praktis serta cantik untuk digunakan. Memiliki beragam warna dan corak, tas ini digunakan dengan cara disampirkan pada salah satu pundak. Bagian tali yang disampirkan pun dapat berukuran panjang maupun pendek.

