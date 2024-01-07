Aurel Hermansyah Disebut Tak Pintar Pilih Outfit yang Cocok, Dapat Kritikan Pedas Netizen

PENAMPILAN Aurel Hermansyah saat berlibur di Korea Selatan tengah menjadi perbincangan. Parahnya lagi, Aurel Hermansyah menjadi target body shaming netizen, pasca melahirkan anak keduanya, Azura.

Namun bukan berat badan Aurel yang jadi masalah, melainkan pilihan outfitnya yang dinilai kurang cocok.

Salah satunya terlihat dalam video yang diunggah di akun TikTok @cygahhafamily_official, tampak Aurel Hermansyah dan sang suami, Atta Halilintar menghabiskan momen berdua di sela liburan keluarga di Korea Selatan.

Dalam kesempatan itu, Aurel Hermansyah memadukan atasan dari sweater bewarna cokelat muda dari brand mewah Burberry. Sementara bawahan ia memilih rok plisket cokelat tua yang dipasangkan dengan hijab krem. Alhasil menurut netizen, outfit tersebut malah membuat ibu dua anak itu semakin terlihat berisi.