Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Aurel Hermansyah Disebut Tak Pintar Pilih Outfit yang Cocok, Dapat Kritikan Pedas Netizen

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |11:56 WIB
Aurel Hermansyah Disebut Tak Pintar Pilih Outfit yang Cocok, Dapat Kritikan Pedas Netizen
Gaya busana Aurel dikritik netizen. (Foto: TikTok @cygahhafamily_Official))
A
A
A

PENAMPILAN Aurel Hermansyah saat berlibur di Korea Selatan tengah menjadi perbincangan. Parahnya lagi, Aurel Hermansyah menjadi target body shaming netizen, pasca melahirkan anak keduanya, Azura.

Namun bukan berat badan Aurel yang jadi masalah, melainkan pilihan outfitnya yang dinilai kurang cocok.

Salah satunya terlihat dalam video yang diunggah di akun TikTok @cygahhafamily_official, tampak Aurel Hermansyah dan sang suami, Atta Halilintar menghabiskan momen berdua di sela liburan keluarga di Korea Selatan.

Dalam kesempatan itu, Aurel Hermansyah memadukan atasan dari sweater bewarna cokelat muda dari brand mewah Burberry. Sementara bawahan ia memilih rok plisket cokelat tua yang dipasangkan dengan hijab krem. Alhasil menurut netizen, outfit tersebut malah membuat ibu dua anak itu semakin terlihat berisi.

Aurel Hermansyah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/194/3027540/perempuan_ini_cosplay_jadi_lim_sol-FhKq_large.jpg
Gaya Outfit Unik Fans Byeon Woo Seok saat Fan Meeting, Ada yang Cosplay Jadi Lim Sol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/194/3000686/besok-uniqlo-hadirkan-neighborhood-store-kedua-di-indonesia-U9zseb9oU0.jpg
Besok, Uniqlo Hadirkan Neighborhood Store Kedua di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/194/2996547/potret-gaya-le-sserafim-di-coachella-pakai-outfit-rancangan-khusus-louis-vuitton-obSI0dOMog.jpg
Potret Gaya LE SSERAFIM di Coachella, Pakai Outfit Rancangan Khusus Louis Vuitton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/194/2992140/usung-keindahan-kontemporer-khas-inggris-intip-koleksi-kolaborasi-uniqlo-dan-jw-anderson-LJXsPf5V95.jpg
Usung Keindahan Kontemporer Khas Inggris, Intip Koleksi Kolaborasi Uniqlo dan JW Anderson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/194/2990015/serupa-tapi-tak-sama-gery-gany-ngaku-sering-bertukar-pakaian-Hd2aDW9k8k.jpg
Serupa tapi Tak Sama, Gery Gany Ngaku Sering Bertukar Pakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/612/2981799/oscar-2024-billie-eilish-pakai-pin-ceasefire-vokal-dukung-palestina-HJbKwI23Td.jpg
Oscar 2024: Billie Eilish Pakai Pin Ceasefire, Vokal Dukung Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement