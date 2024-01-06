Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Disebut Mirip Pemandu Wisata, Begini Ekspresi Pevita Pearce Lihat Videonya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |07:08 WIB
Disebut Mirip Pemandu Wisata, Begini Ekspresi Pevita Pearce Lihat Videonya
Pevita Pearce. (Foto: Instagram)
BELAKANGAN Pevita Pearce memang tengah menjadi perbincangan netizen. Bukan karena perempuan tersebut memiliki kontroversi atau masalah, tapi karena disebut mirip dengan seorang pemandu wisata.

Dalam sebuah video yang viral, terlihat pemandu wisata yang disebut mirip dengan Pevita Pearce. Bahkan, video tersebut pu ikut dikomentari oleh Pevita.

“Makanya udah lama ngga shooting,” ujar Pevita Pearce, melalui akun TikToknya.

Tidak cukup hanya berkomentar di video tersebut, Pevita baru-baru ini juga turut membuat video reaction di akun Instagramnya. Dalam video story Instagramnya, Pevita tampak meniru pemandu wisata yang disebut mirip dengannya itu, sambil memegang ponsel yang menayangkan video viral tersebut.

Tak hanya meniru apa yang dibicarakan si perempuan pemandu wisata itu, intonasi hingga ekspresi yang ditiru Pevita juga semakin membuatnya mirip dengan pemandu wisata tersebut.

Bahkan, agar terlihat semakin mirip, Pevita turut mengenakan topi yang bentuknya juga mirip dengan yang dikenakan si pemandu wisata dalam video viral tersebut.

Sebagai informasi, video seorang perempuan yang berprofesi sebagai pemandu wisatawa kebun binatang yang disebut-sebut sangat mirip dengan artis Pevita Pearce belakangan sempat viral di jagat maya.

Hal itu bermula dari sebuah postingan video yang diunggah akun TikTok @fitriastyas. Pemilik akun TikTok yang diketahui bernama Tyas itu tampak merekam pemandu wisata tersebut saat berkunjung ke Solo Safari.

Dalam video viral tersebut, pemandu wisata berseragam hijau tersebut tampak sedang serius menjelaskan salah satu atraksi yang akan ditampilkan oleh sejumlah satwa yang ada di sana.

Meskipun tengah memakai topi dan menguncir rambut panjangnya, wajah pemandu wisata tersebut memang tampak begitu mirip dengan Pevita Pearce.

Halaman:
1 2
      
