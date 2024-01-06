Viral Pemandu Wisata Mirip Pevita Pearce, Netizen: Versi Ngekos di Cileungsi

BARU-BARU ini viral di media sosial seorang perempuan yang berprofesi sebagai pemandu wisatawa kebun binatang yang disebut-sebut sangat mirip dengan artis Pevita Pearce.

Hal itu bermula dari sebuah postingan video yang diunggah akun TikTok @fitriastyas. Pemilik akun TikTok yang diketahui bernama Tyas itu tampak merekam pemandu wisata tersebut saat berkunjung ke Solo Safari.

Dalam video viral tersebut, pemandu wisata berseragam hijau tersebut tampak sedang serius menjelaskan salah satu atraksi yang akan ditampilkan oleh sejumlah satwa yang ada di sana.

Namun, wajah cantik pemandu wisata tersebut justru sukses membuat wisatawan salah fokus. Apalagi, meskipun tengah memakai topi dan menguncir rambut panjangnya, wajah pemandu wisata tersebut memang tampak begitu mirip dengan Pevita Pearce.

Pemilik akun TikTok tersebut lantas turut bertanya pendapat netizen soal kemiripan pemandu wisawatan tersebut dengan Pevita Pearce.

“Mba nya mirip banget sama pevita nggak sih?,” tanya akun TikTok tersebut.