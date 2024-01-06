Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Aura Kasih Pakai Dress Ketat, Pamer Paha Bikin Netizen Resah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |01:29 WIB
4 Potret Aura Kasih Pakai Dress Ketat, Pamer Paha Bikin Netizen Resah
Aura Kasih. (Foto: Instagram)
PENAMPILAN Aura Kasih memang tidak diragukan lagi selalu sukses mencuri perhatian. Tidak heran bila postingannya di Instagram selalu ditunggu-tunggu oleh netizen.

Seperti pada unggahan terbarunya saat ia berlibur ke Bandung. Aura Kasih tampak menggoda dalam balutan dress ketat warna hitam. Ia pun tak segan memamerkan body goalsnya dalam foto tersebut.

Berikut rangkuman Aura Kasih dengan dress hitam yang memperlihatkan body ala gitar spanyolnya seperti dilansir dari Instagram @aurakasih.

Pake dress ketat

Aura Kasih

Aura Kasih tampil seksi dalam balutan dress ketat warna hitam. Dia terlihat menyampingkan rambutnya dan duduk di sebuah bangku kecil. Dengan aksesori berwarna emas, dia pun tampil menggoda

Foto candid

Aura Kasih

Pada foto selanjutnya dia terlihat menunjukkan OOTDnya secara jelas. Dia nampak menggunakan dress dengan belahan paha tinggi yang membuat paha mulusnya terlihat jelas. Dengan sepatu hak stileto, dia pun memamerkan kakinya yang indah.

