HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Sosialita Spanyol Genoveva Casanova yang Ketahuan Selingkuh dengan Pangeran Denmark

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |00:31 WIB
Potret Cantik Sosialita Spanyol Genoveva Casanova yang Ketahuan Selingkuh dengan Pangeran Denmark
Genoveva Casanova. (Foto: Instagram)
A
A
A

KASUS perselingkuhan memang menjadi salah satu isu yang banyak menjadi sorotan di akhir 2023 dan di awal 2024. Jangan salah, isu ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja loh, tapi juga di Denmark.

Bahkan, isu tersebut melibatkan Pangeran Denmark Frederik dan selebriti internet Genoveva Casanova. Keduanya diketahui tengah jalan bersama di sebuah museum di Madrid, Spanyol.

Sosialita asal Spanyol ini pun dituding sebagai pelakor di rumah tangga calon Raja Denmark. Sejak saat itu, banyak orang yang penasaran dengan sosok Genoveva Casanova.

Genoveva Casanova

Di media sosial sendiri, Genoveva aktif membagikan aktivitasnya. Tak hanya itu, dia juga banyak mengunggah potret cantiknya. Yang terbaru, Genoveva mencoba tren AI yang sedang hits. Parasnya terlihat memesona dalam foto AI tersebut.

"Ini saya menurut AI. Beginilah cara saya menghibur diri sebentar," tulis Genoveva dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @genoveva_casanova_official.

Genoveva Casanova

Pada foto tersebut, Genoveva Casanova memakai blouse biru dengan makeup flawless bernuansa pink. Rambutnya nampak digerai dengan model curly.

Pada foto selanjutnya, dia tampil lebih fresh dengan baju hijau motif bunga pink. Makeupnya terlihat lebih bold dan bola mata birunya yang indah memancarkan kecantikannya bak barbie hidup.

Telusuri berita women lainnya
