Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Antusias dan Serunya Ibu-ibu Ikut Bazar Minyak Goreng Murah: Apa-apa Sekarang Mahal!

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:15 WIB
Antusias dan Serunya Ibu-ibu Ikut Bazar Minyak Goreng Murah: Apa-apa Sekarang Mahal!
Bazaar minyak goreng murah, (Foto: MPI/ Nurul)
A
A
A

WARGA Kampung Rawagelam RT 002/06, Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur hari ini, Sabtu (6/1/2024) terlihat sumringah saat berkumpul bersama di Sekretariat RT. Warga yang mayoritas terdiri dari kalangan ibu-ibu itu sudah membayangkan akan membawa pulang minyak goreng dengan harga murah, Rp5000 ribu rupiah per satu liternya.

Maskanah (35) menjadi salah satu warga yang terlihat begitu antusias saat duduk di Sekretariat RT. Maklum, dia selama ini merasa kesulitan untuk membeli berbagai bahan pokok yang harganya cukup mencekik.

Maskanah dan sejumlah warga pun berteriak kegirangan kala Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur Berman Nainggolan tiba-tiba mengumumkan bahwa warga tak hanya mendapat satu liter melainkan dua liter minyak goreng.

Berman Nainggolan pun turun langsung untuk berinteraksi dengan warga sekaligus membagikan minyak goreng murah yang ditebus dengan harga Rp5000/lliternya. Dengan uang Rp10000 warga tampak girang ketika pulang bisa membawa dua botol minyak goreng. Meski mulanya berebut untuk mendapatkan minyak goreng, emak-emak akhirnya tampak tertib hingga seluruhnya kebagian tanpa terkecuali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/298/3073480/chef_devina-eFA8_large.jpg
Chef Devina Ungkap Cara Memilih Minyak Goreng Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/298/2976163/4-macam-minyak-goreng-rendah-kolesterol-zaitun-turunkan-risiko-penyakit-kardiovaskular-1oTMN58QWD.jpg
4 Macam Minyak Goreng Rendah Kolesterol, Zaitun Turunkan Risiko Penyakit Kardiovaskular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/612/2950592/bantu-masyarakat-caleg-partai-perindo-berman-nainggolan-gelar-bazaar-minyak-goreng-murah-KrS3rfOYdt.jpg
Bantu Masyarakat, Caleg Partai Perindo Berman Nainggolan Gelar Bazaar Minyak Goreng Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/24/298/2567348/march-festival-2022-tips-masak-hemat-dengan-minyak-goreng-ala-stefani-horison-mci-wejtDEup6w.jpg
March Festival 2022: Tips Masak Hemat dengan Minyak Goreng ala Stefani Horison MCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/23/298/2566344/5-alternatif-memasak-tanpa-minyak-goreng-lebih-hemat-bun-J9yAKNzSyZ.jpeg
5 Alternatif Memasak Tanpa Minyak Goreng, Lebih Hemat Bun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/22/481/2565560/5-jenis-minyak-goreng-ini-tidak-sesehat-yang-anda-bayangkan-ubp3D9eBRr.jpg
5 Jenis Minyak Goreng Ini Tidak Sesehat yang Anda Bayangkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement