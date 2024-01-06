Antusias dan Serunya Ibu-ibu Ikut Bazar Minyak Goreng Murah: Apa-apa Sekarang Mahal!

WARGA Kampung Rawagelam RT 002/06, Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur hari ini, Sabtu (6/1/2024) terlihat sumringah saat berkumpul bersama di Sekretariat RT. Warga yang mayoritas terdiri dari kalangan ibu-ibu itu sudah membayangkan akan membawa pulang minyak goreng dengan harga murah, Rp5000 ribu rupiah per satu liternya.

Maskanah (35) menjadi salah satu warga yang terlihat begitu antusias saat duduk di Sekretariat RT. Maklum, dia selama ini merasa kesulitan untuk membeli berbagai bahan pokok yang harganya cukup mencekik.

Maskanah dan sejumlah warga pun berteriak kegirangan kala Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur Berman Nainggolan tiba-tiba mengumumkan bahwa warga tak hanya mendapat satu liter melainkan dua liter minyak goreng.

Berman Nainggolan pun turun langsung untuk berinteraksi dengan warga sekaligus membagikan minyak goreng murah yang ditebus dengan harga Rp5000/lliternya. Dengan uang Rp10000 warga tampak girang ketika pulang bisa membawa dua botol minyak goreng. Meski mulanya berebut untuk mendapatkan minyak goreng, emak-emak akhirnya tampak tertib hingga seluruhnya kebagian tanpa terkecuali.