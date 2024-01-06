Bantu Masyarakat, Caleg Partai Perindo Berman Nainggolan Gelar Bazaar Minyak Goreng Murah

PARTAI Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera semakin menunjukkan komitmennya untuk menjadi jawaban atas keresahan masyarakat.

Melihat masyarakat merasa kesulitan membeli kebutuhan bahan pokok, Berman Nainggolan yang merupakan Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta dari Partai Perindo mengadakan acara bazaar minyak goreng dengan mematok harga yang sangat murah.

Dari pantauan MNC Portal langsung di lokasi hari ini, Sabtu (6/1/2024) terlihat para warga Kampung Rawagelam RT 002/06, Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur yang berkumpul di Sekretariat RT begitu antusias dengan bazar yang digagas oleh Berman Nainggolan dan Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur itu.

Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur itu pun turun langsung untuk berinteraksi dengan warga sekaligus membagikan minyak goreng murah yang ditebus dengan harga Rp5000 saja per liternya. Tak hanya satu liter, warga dapat menebus sebanyak dua liter.

(Foto: MPI/Nurul Amanah)

Warga yang mayoritas dari kalangan emak-emak pun berteriak kegirangan kala Berman menyebut bahwa mereka akan mendapatkan dua liter minyak goreng.