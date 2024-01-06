3 Zodiak Sering Terjebak dalam Pertemanan Toxic

TIDAK hanya hubungan asmara alias percintaan saja yang bisa beracun dan tak sehat alias toxic, tetapi pertemanan pun dapat menjadi racun bagi setiap orang.

Toxic friendship, atau persahabatan yang tidak sehat, dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Jika dilihat dari kacamata astrologi, ada tiga zodiak yang rentan terjebak dalam hubungan pertemanan yang toxic.

Apa saja tanda zodiak tersebut? Dikutip dari Bustle, Minggu (7/1/2024) berikut tiga zodiak yang sering terjebak dalam pertemanan yang toxic.

1. Cancer: Para Cancer cenderung ingin memberikan dukungan kepada orang-orang terdekatnya. Namun, mereka sering kali tidak mendapatkan balasan yang setara. Zodiak ini sering terjebak dalam persahabatan yang toxic karena sering kali memberikan lebih banyak daripada yang mereka terima.

