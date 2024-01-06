Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Sering Terjebak dalam Pertemanan Toxic

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |23:00 WIB
3 Zodiak Sering Terjebak dalam Pertemanan Toxic
Zodiak sering terjebak pertemanan toxic, (Foto: Freepik)
A
A
A

TIDAK hanya hubungan asmara alias percintaan saja yang bisa beracun dan tak sehat alias toxic, tetapi pertemanan pun dapat menjadi racun bagi setiap orang.

Toxic friendship, atau persahabatan yang tidak sehat, dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Jika dilihat dari kacamata astrologi, ada tiga zodiak yang rentan terjebak dalam hubungan pertemanan yang toxic.

Apa saja tanda zodiak tersebut? Dikutip dari Bustle, Minggu (7/1/2024) berikut tiga zodiak yang sering terjebak dalam pertemanan yang toxic.

1. Cancer: Para Cancer cenderung ingin memberikan dukungan kepada orang-orang terdekatnya. Namun, mereka sering kali tidak mendapatkan balasan yang setara. Zodiak ini sering terjebak dalam persahabatan yang toxic karena sering kali memberikan lebih banyak daripada yang mereka terima.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement