HOME WOMEN LIFE

Survey: 6 Kriteria Pria Ganteng Menurut Perempuan Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |23:30 WIB
Survey: 6 Kriteria Pria Ganteng Menurut Perempuan Indonesia
Kriteria pria ganteng menurut perempuan Indonesia, (Foto: Soompi)
A
A
A

CANTIK dan tampan itu relatif, karena menurut mata masing-masing orang. Seiring berjalannya waktu, standar ketertarikan setiap orang terhadap lawan jenisnya kian berubah.

Tak hanya sekedar diukur dari segi fisik, kini wanita dan pria yang menarik juga memiliki kriteria lainnya. Salah satunya, kriteria pria ganteng alias tampan menurut wanita yang kini semakin spesifik dan tidak lagi sama seperti dulu.

Jadi, faktor apa saja yang menjadi daya tarik seorang pria di mata perempuan Indonesia? Berikut ulasannya, dilansir dari hasil survey yang baru-baru ini dikeluarkan oleh ZAP Beauty Index 2023.

1.Personality dan attitude: Berdasarkan hasil survey, rupanya sebanyak 87,5 persen perempuan Indonesia mempertimbangkan sifat, personality, tata krama atau attitude sebagai daya tarik pria yang utama.

Kemudian disusul oleh kepintaran, pengetahuan, dan skill 77,3 persen. Tidak hanya spesifik pada satu generasi saja, tetapi faktor ini dipertimbangkan oleh seluruh wanita Indonesia dari genetic.

2.Aroma wangi: Survey menunjukkan bahwa 67,5 persen perempuan Indonesia mempertimbangkan wangi badan pria sebagai daya tarik utama seorang pria, bahkan lebih penting daripada tinggi badan (59,3%) dan gaya berpakaian (58,3%). Wangi badan menjadi daya tarik utama pria (67.5%) setelah kepintaran, pengetahuan, dan skill.

Halaman:
1 2 3
      
