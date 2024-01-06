Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Terbaru Kahiyang Ayu, Langsing Usai Diet Sukses Turunkan BB hingga 30 Kilogram!

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |21:00 WIB
4 Potret Terbaru Kahiyang Ayu, Langsing Usai Diet Sukses Turunkan BB hingga 30 Kilogram!
Potret terbaru Kahiyang Ayu, (Foto: Instagram @ayanggkahiyang)
A
A
A

BARU-bari ini para warganet yang terkejut dengan satu unggahan foto Kahiyang Ayu di Instagram pribadinya, @ayanggkahiyang.

Pasanya, putri satu-satunya dari Presiden Jokowi ini menceritakan sedikit pengalaman sukses dietnya yang berhasil turun hingga 30 kilogram. Beberapa bulan yang lalu, para pengikut Instagram pribadinya ini memang sudah menyadari bahwa bentuk tubuhnya semakin hari terlihat langsing.

Penasaran seperti apa potret cantik Kahiyang Ayu yang kini langsing, usai sukses berdiet? Menghimpun dari Instagram Kahiyang @ayanggkahiyang, Sabtu (6/1/2024) berikut empat potretnya.

 BACA JUGA:

1. Lebih segar: Potret foto keluarga, Kahiyang, Bobby dan anak-anaknya kompak memakai sneakers couple bersama sang suami dan anak-anaknya. Sudah langsing dan ditambah dengan gaya outfitnya yang berkonsep colourful sekali, penampilan Kahiyang terlihat makin segar.

2.Terlihat anggun: Kali ini Kahiyang tersenyum anggun dalam balutan busana daerah yang berwarna pastel kombinasi biru dan pink, lengkap dengan sandal berwarna biru senada dengan outfit.

Halaman:
1 2
      
