HOME WOMEN LIFE

Iseng, Wanita Ini Beli Udara Bandung dan Jakarta, Netizen: Random Banget

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |18:00 WIB
Iseng, Wanita Ini Beli Udara Bandung dan Jakarta, Netizen: Random Banget
Netizen beli udara Bandung dan Jakarta, (Foto: TikTok @zuenaaaaa)
A
A
A

ADA-ada saja tingkah laku warga +62. Baru-baru ini, beredar video seorang TikTokers yang membeli dan mengulas udara Jakarta dan Bandung yang ia beli melalui online di platform e-commerce.

Ia adalah pemilik akun TikTok, @zueenaaaaa. Dalam video unggahannya, Zuena memerlihatkan dua bungkus plastik yang diketahui berisi udara Bandung dan Jakarta.

“Review udara Bandung versus udara Jakarta,” ungkap gadis itu, dikutip Sabtu (6/1/2024)

Zuena yang diketahui tinggal di Bogor ini memerlihatkan kardus paket berisikan dua udara yang ia beli tersebut. Per satu paket udara dibanderol seharga Rp12 ribu dan ongkos kirim sebesar Rp4 ribu.

Kemudian, ia pun mulai membuka dan menghirup satu per satu plastik yang diketahui berisi udara Bandung dan Jakarta. Zuena mengatakan, penjual udara di e-commerce tersebut mengungkap bahwa udara Jakarta bisa menambah rasa stres sedangkan udara Bandung bisa meredakannya.

“Katanya udara Bandung ini bisa untuk menghilangkan stress, dan udara Jakarta ini untuk menambah stres,” ungkapnya.

Mulanya, gadis berhijab ini membuka kantung udara Jakarta dan menghirupnya. Zuena pun mengulas aroma dari udara Ibu Kota itu.

“Tercium sekali aroma debu-debunya,” katanya.

