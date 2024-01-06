Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Cewek Indonesia Liburan ke India, Diserbu Warlok Diajak Foto bak Artis Terkenal

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |11:02 WIB
Viral Cewek Indonesia Liburan ke India, Diserbu Warlok Diajak Foto bak Artis Terkenal
Wanita Indonesia diserbu warlok India diajak foto bareng bak artis terkenal (Foto: TikTok/@rannietian)
A
A
A

JIKA biasanya warga lokal Indonesia yang meminta foto dengan turis asing, namun tidak dengan wanita satu ini.

Ya, seorang wanita asal Indonesia yang sedang berlibur ke India ini malah diserbu warga lokal alias warlok dan diminta foto bareng layaknya seorang selebritis.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @rannietian dan kembali viral itu memperlihatkan turis Indonesia dimintai foto oleh warga India.

Pada klip itu ia tampak sedang mengunjungi salah satu kota di India. Saat berada di sana beberapa warlok justru menghampirinya dan antusias mengajak foto bersama.

Viral WNI Diserbu Diajak Foto Warlok India

(Foto: TikTok/@rannietian)

"Ketika orang Indonesia jalan-jalan di India, di mana-mana diminta foto bareng. Ini adalah gambaran kalau kalian jalan-jalan di India karena mukanya asing jadi artis dadakan di sana," jelas pemilik konten @rannietian dalam video singkatnya.

Terlihat banyak warlok India bergantian untuk berfoto bersama dengan wanita itu lantaran bentuk wajah dan penampilannya yang berbeda dengan kebanyakan orang India.

Video yang diunggah beberapa bulan lalu itu kembali viral dan mendapat beragam tanggapan dari warganet.

Halaman:
1 2
      
