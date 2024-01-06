Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Caleg Partai Perindo Antonius Riyanto Gelar Senam dan Cek Kesehatan Gratis Bareng Warga Rusun Cilincing

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |13:13 WIB
Caleg Partai Perindo Antonius Riyanto Gelar Senam dan Cek Kesehatan Gratis Bareng Warga Rusun Cilincing
Senam dan cek kesehatan gratis, (Foto: MPI/Devi Ari)
CALON  anggota legislatif (Caleg) DPRD DKI dapil 2 DKI Jakarta, dari Partai Perindo , Antonius Riyanto Saputro menggelar acara senam dan cek kesehatan gratis bareng warga Rusun Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (6/1/2024)

Antonius memilih untuk melakukan dua aktivitas tersebut karena kesehatan sangatlah penting.

"Kegiatan hari ini senam dan cek kesehatan gratis yang kita berikan pada warga Rusun Cilincing ini. Jika semua sehat semua menjadi sejahtera," kata Antonius saat ditemui MNC Portal di Rusun Cilincing, Sabtu (6/1/2024)

Bukan hanya lewat senam dan cek pemeriksaan kesehatan gratis, Antonius juga terlihat blusukan ke Rusun Cilincing. Pertama-tama dirinya terlihat memasuki posyandu dan paud di Rusun Cilincing.

Ia miris dengan keadaan PAUD di lokasi tersebut karena tidak ada kipas angin, yang membuat kegiatan pembelajaran menjadi tidak nyaman.

Selain itu, Antonius pun akan menyumbang buku-buku untuk paud serta mengusahakan pemberian gaji untuk guru PAUD.

 

(Foto: MPI/ Devi) 

"Di sini ada PAUD, kita usahakan bantu supaya anak-anak ini lebih dinaungi lagi, dari kesejahteraan, mulai dari buku-buku hingga fasilitas kita bantu. Kita akan menjalankan terus sebagai DPD," kaya Antonius yang kini juga merupakan Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara.


