Dokter Penyakit Dalam Sebut 90 Persen Pasien Kanker Pankreas Alami Kematian

ANGGOTA Dewan Pertimbangan PB IDI & Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof DR Dr Ari Fahrial Syam, SpPD, KGEH, MMB, FINASIM, FACP menyampaikan kanker pankreas merupakan silent killer alias diam-diam membunuh.

Pasalnya, penyakit mematikan ini bisa menyerang tubuh seseorang tanpa gejala.

“Kalau sudah bergejala berarti sudah terlambat,” ujar Prof Ari dalam webinar yang diadakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) baru-baru ini.

“90 persen pasien kanker pankreas mengalami kematian karena penanganan yang terlambat,” sambungnya.

Dari keterangan Prof Ari, ada beberapa ciri-ciri kanker pankreas, seperti mata menjadi kuning, berat badan turun, muncul rasa gatal, nyeri, mual, muntah, diare, serta nyeri ulu hati.

“Itu gejala yang harus diwaspadai, tapi gejala umum yah karena gejala dari penyakit tersebut sangat bervariasi,” tegasnya.