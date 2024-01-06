Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Penyakit Dalam Sebut 90 Persen Pasien Kanker Pankreas Alami Kematian

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |20:00 WIB
Dokter Penyakit Dalam Sebut 90 Persen Pasien Kanker Pankreas Alami Kematian
Kematian akibat kanker pankreas, (Foto: LifestyleMemory/Freepik)
ANGGOTA Dewan Pertimbangan PB IDI & Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof DR Dr Ari Fahrial Syam, SpPD, KGEH, MMB, FINASIM, FACP menyampaikan kanker pankreas merupakan silent killer alias diam-diam membunuh.

Pasalnya, penyakit mematikan ini bisa menyerang tubuh seseorang tanpa gejala.

“Kalau sudah bergejala berarti sudah terlambat,” ujar Prof Ari dalam webinar yang diadakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) baru-baru ini.

 BACA JUGA:

“90 persen pasien kanker pankreas mengalami kematian karena penanganan yang terlambat,” sambungnya.

 BACA JUGA:

Dari keterangan Prof Ari, ada beberapa ciri-ciri kanker pankreas, seperti mata menjadi kuning, berat badan turun, muncul rasa gatal, nyeri, mual, muntah, diare, serta nyeri ulu hati.

“Itu gejala yang harus diwaspadai, tapi gejala umum yah karena  gejala dari penyakit tersebut sangat bervariasi,” tegasnya.

