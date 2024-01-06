Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Kuil dan Candi dengan Pesona Menakjubkan di Asia, Nomor 1 Kebanggaan Indonesia!

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |13:01 WIB
7 Kuil dan Candi dengan Pesona Menakjubkan di Asia, Nomor 1 Kebanggaan Indonesia!
Turis asing berpose dengan latar Candi Borobudur (Foto: Instagram/@angela.casca)
ASIA adalah benua yang kaya akan sejarah, budaya yang beragam, dan rumah bagi beberapa kuil yang paling menakjubkan di dunia. Situs-situs suci ini tidak hanya memamerkan keajaiban arsitektur, tetapi juga berfungsi sebagai tempat suci spiritual.

Jika Anda seorang travel yang gemar bepergian dan cinta akan pesona kuil yang menakjubkan, menjelajahi kuil-kuil ini menawarkan perjalanan ke jantung warisan Asia yang kaya. Mengutip Times of India, berikut tujuh kuil dan candi dengan pesona menakjubkan di benua Asia:

1. Borobudur, Indonesia

Menjulang tinggi di lanskap Jawa Tengah yang rimbun, Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia.

Dibangun pada abad ke-9, candi ini memiliki sembilan punden berundak yang dihiasi 504 patung Buddha dan lebih dari 2.600 panel relief. Pemandangan matahari terbit dari Borobudur merupakan sebuah momen mistis yang menarik perhatian para wisatawan.

Candi Borobudur

(Foto: Borobudur Park)

2. Angkor Wat, Kamboja

Terletak di pusat kota kuno Angkor di Kamboja, Angkor Wat merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO dan monumen religius terbesar di dunia.

Dibangun pada abad ke-12, bangunan ini memadukan ukiran yang rumit, menara yang menjulang tinggi, dan kolam yang memantulkan cahaya. Untuk pengalaman yang lebih baik, lihatlah matahari terbit di atas Angkor Wat saat Anda berada di Kamboja.

3. Biara Sarang Harimau (Paro Taktsang), Bhutan

Bertengger dengan kokoh pada tepi tebing di Himalaya, Biara Sarang Harimau adalah simbol spiritual dan ketangguhan Bhutan.

Paro Taktsang

(Foto: Druk Asia)

Perjalanan untuk mencapai situs suci ini sama mendebarkannya dengan biara itu sendiri. Pemandangan yang menakjubkan dan suasana magis membuatnya wajib dikunjungi oleh para pencinta ketenangan.

4. Pagoda Shwedagon, Myanmar

Terletak di Yangon, Myanmar, Pagoda Shwedagon adalah stupa emas berkilauan yang mendominasi cakrawala kota.

Dihiasi dengan berlian dan batu rubi, situs suci ini adalah simbol spiritualitas Buddha. Cahaya keemasan pagoda saat matahari terbenam merupakan pemandangan yang tak terlupakan, yang akan selalu dikenang oleh mereka yang mengunjunginya.

