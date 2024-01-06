Alasannya Beragam, Berikut 7 Negara Tak Miliki Jaringan Kereta Api

Siprus, salah satu negara di dunia yang tidak memiliki jaringan kereta api (Foto: Instagram/@visitcypruscom)

PADA era kemajuan teknologi, kereta api telah lama menjadi transportasi yang menghubungkan berbagai negara, masyarakat, dan ekonomi.

Simbol kemajuan yang tak terbantahkan, kehadiran jaringan kereta api sering kali dianggap sebagai cerminan tingkat perkembangan suatu negara.

Namun, ironisnya, di tengah pesatnya kemajuan ini, masih terdapat negara-negara yang mengejutkan dengan tidak adanya sistem kereta api.

Hal tersebut dikarenakan banyak tantangan yang membuat pembangunan rel kereta api menjadi tidak praktis. Nah, mengutip Times of India, berikut tujuh negara populer yang tidak memiliki transportasi kereta api:

1. Bhutan

Terletak di Himalaya timur, daerah yang terjal di Bhutan memberikan tantangan yang berat untuk pembangunan jalur kereta api.

(Foto: Instagram/@tourismbhutan)

Dengan jalur pegunungan yang tinggi, lembah yang curam, dan lahan datar yang terbatas, membangun sistem kereta api di sini merupakan tugas yang berat.

Inilah alasan mengapa Bhutan mengandalkan transportasi jalan raya dan berhasil mengelola geografinya yang unik dengan jaringan jalan raya yang terawat dengan baik.

2. Islandia

Islandia terkenal dengan pemandangan, gletser, dan geysernya yang menakjubkan, tetapi tidak memiliki jaringan kereta api. Populasi negara yang kecil dan medan yang menantang, termasuk aktivitas gunung berapi, membuat pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api tidak layak secara finansial dan logistik.

3. Siprus

Pulau Siprus menghadapi tantangan yang unik karena perpecahan politiknya. Siprus memiliki jaringan kereta api dari tahun 1905 hingga 1851, kemudian ditutup karena alasan ekonomi.

(Foto: Instagram/@visitcypruscom)

Setelah itu, perpanjangan jalur kereta api dimulai oleh Cyprus Mine Corporation, yang kembali ditutup pada tahun 1974. Orang-orang disini sebagian besar mengandalkan bus dan jaringan jalan raya yang luas.

4. Papua Nugini

Topografi Papua Nugini yang beragam, termasuk pulau-pulau terpencil dan hutan lebat, selalu menjadi masalah untuk membangun jaringan kereta api. Negara ini sangat bergantung pada transportasi udara dan laut, dengan infrastruktur jalan raya yang terbatas. Bentang alam yang menantang dan populasi yang tersebar membuat transportasi kereta api menjadi pilihan yang kurang praktis.