Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Beroperasi Sejak 1995, Begini Sejarah Perjalanan Kereta Api Turangga

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |18:02 WIB
Beroperasi Sejak 1995, Begini Sejarah Perjalanan Kereta Api Turangga
Kereta Api Turangga (Foto: Instagram/@kanjengharyo)
A
A
A

INSIDEN kecelakaan antara Kereta Api Turangga dengan Commuter Line Bandung Raya masuk catatan sejarah dunia perkeretaapian Indonesia. Akibat tragedi itu, sebanyak empat orang meninggal dan puluhan lainnya terluka.

Kereta Api Turangga pertama kali beroperasi sejak 1 September 1995 yang menyediakan layanan kelas eksekutif dan bisnis. Sejak 11 Oktober 1999, kereta hanya memberlakukan kelas eksekutif dengan rangkaian kereta baru dari INKA (Industri Kereta Api).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata turangga memiliki arti 'kuda'. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa, turangga adalah sebutan untuk tunggangan para bangsawan Jawa. Kuda melambangkan kendaraan yang cepat dan tangguh dalam berbagai kondisi.

Kereta Api Turangga

KA Turangga tabrakan di Cicalengka, Bandung (Foto: Instagram/@antarafotocom)

KA Turangga adalah salah satu layanan kereta eksekutif yang menghubungkan Bandung dan Surabaya Gubeng melalui jalur selatan Jawa. Setiap hari kereta beroperasi sekali, pulang-pergi yang mengangkut sekitar 700-900 orang perhari.

Menggunakan lokomotif penarik model CC206 bertenaga besar dan tingkat emisi gas buang lebih minim. Jarak tempuh mencapai 699 kilometer dalam waktu 12,5 sampai 13 jam.

Adapun stasiun pemberhentian kereta, dimulai dari Stasiun Hall Bandung, Stasiun Cipeundeuy, Stasiun Tasikmalaya, Stasiun Banjar, Stasiun Kroya, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Yogyakarta, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Madiun, Stasiun Nganjuk, Stasiun Kertosono, Stasiun Jombang, Stasiun Mojokerto, dan Stasiun Surabaya Gubeng.

Mengutip Wikipedia, pada 19 Januari 2009, kereta beroperasi menggunakan rangkaian kereta hasil penyehatan buatan tahun 1960.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/406/3153873/ka_sancaka_eksekutif-6dbZ_large.jpg
Kronologi Insiden Pelemparan Batu KA Sancaka Sampai Bikin Wajah Penumpang Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/406/3081042/jangan_lewatkan_promo_di_kai_expo_2024_ada_diskon_hingga_70_persen-yoiC_large.jpg
Jangan Lewatkan Promo di KAI Expo 2024, Ada Diskon hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011340/libur-panjang-waisak-kai-operasikan-20-kereta-api-tambahan-hDixPLSrqj.JPG
Libur Panjang Waisak, KAI Operasikan 20 Kereta Api Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011251/traveler-harus-tahu-ini-lho-perbedaan-kereta-ekonomi-c-dan-ca-jeErBEgXDe.JPG
Traveler Harus Tahu, Ini Lho Perbedaan Kereta Ekonomi C dan CA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011209/terpukau-keindahan-pemandangan-kereta-panoramic-turis-malaysia-sampai-bilang-begini-jhuTjY0WP9.JPG
Terpukau Keindahan Pemandangan Kereta Panoramic, Turis Malaysia Sampai Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008112/pemuda-jerman-ini-setahun-tinggal-di-kereta-rela-bayar-ratusan-juta-qf0LExEiNq.JPG
Pemuda Jerman Ini Setahun Tinggal di Kereta, Rela Bayar Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement