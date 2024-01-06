Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lama Tak Kunjung Keluar, Pria Ini Ditemukan Sudah Jadi Mayat di Toilet Pesawat

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |14:02 WIB
Lama Tak Kunjung Keluar, Pria Ini Ditemukan Sudah Jadi Mayat di Toilet Pesawat
Pesawat Jet2 (Foto: Instagram/@aviationa2z)
A
A
A

SEORANG pria ditemukan tewas dalam toilet pesawat pada penerbangan Jet2 dari Tenerife, sebuah pulau di Spanyol dekat pesisir Afrika Barat, menuju Manchester, Inggris pada Selasa lalu.

Peristiwa ini diketahui setelah penumpang lain menyadari pintu toilet tersebut telah lama terkunci.

Mereka lantas memberitahu kepada awak kabin agar segera membuka pintu, dan menemukan seorang pria telah meninggal dunia, demikian dilaporkan media Inggris The Mirror.

Infografis Bagian Terlarang oleh Penumpang Pesawat

Para penumpang yang dijadwalkan mendarat di Manchester pada pukul 20.30 waktu setempat terpaksa dialihkan ke penerbangan lain dan akhirnya tiba di tempat tujuan sekitar pukul 01.30 keesokan harinya.

"Penerbangan LS918 dari Tenerife ke Manchester dialihkan ke Bandara Cork pada Selasa, 2 Januari 2024, karena ada penumpang yang membutuhkan perawatan medis," ujar juru bicara maskapai tersebut kepada The Mirror.

"Dengan sangat menyesal, kami dapat mengonfirmasi bahwa konsumen tersebut telah meninggal dunia. Belasungkawa kami sampaikan kepada keluarga dan teman-teman pelanggan pada saat yang sangat sulit ini," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
