Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pramugari Ungkap Tipe Penumpang Favorit dan Tidak Disukai, Anda Termasuk?

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |09:03 WIB
Pramugari Ungkap Tipe Penumpang Favorit dan Tidak Disukai, Anda Termasuk?
Pramugari asal Belanda, Esther Sturrus (Foto: Instagram/@esther.sturrus)
A
A
A

SEORANG pramugari berpengalaman membocorkan rahasia mengenai tipe penumpang favorit dan tidak mereka disukai. Sebagai penumpang, kita semua merasa ada penumpang yang menjengkelkan daripada yang lain.

Penumpang yang menjengkelkan bisa saja karena mendengkur, minum terlalu banyak, atau bersikap kasar kepada kru.

Namun bagi awak kabin, ini adalah situasi yang rumit. Ketika bertemu dengan penumpang yang mengganggu, pramugari tetap harus melayani dengan sopan. Jika penumpang menjadi kasar, maka hal itu yang menakutkan.

Esther Sturrus bermimpi bekerja di maskapai penerbangan sejak ia masih kecil, pada usia 16 tahun. Ia mengikuti kursus penerbangan selama tiga tahun, sebelum bekerja di TUI (2019) dan KLM (2020).

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Dia tidak pernah mundur dan telah bekerja pada ketinggian 35.000 kaki atau 11 kilometer sejak saat itu. Kini, wanita berusia 22 tahun itu bercerita pengalaman hidup di dunia penerbangan kepada 223.800 pengikutnya.

Sebelumnya, ia telah meminta para penumpang setia untuk mencari kamera tersembunyi di kamar hotel. Serta menyelesaikan perdebatan mengenai siapa yang mendapat sandaran tangan di kabin ekonomi.

Kali ini, dia membagikan jenis penumpang favoritnya dan penumpang yang dianggap tidak bisa diajak kompromi. Pastikan saja Anda tidak melakukan hal menjengkelkan selama perjalanan udara dan tetap berada dalam catatan baik pramugari.

“Favorit saya adalah pelancong yang sopan dan ramah. Saya mengapresiasi penumpang yang bersikap sopan dan berbincang ramah, menciptakan suasana positif dalam penerbangan,” jelas pramugari asal Belanda, seperti dikutip dari Daily Star.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement