HOME WOMEN TRAVEL

Inilah 7 Restoran Termahal di Dunia, Sekali Makan Habiskan Rp33 Juta per Orang!

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |17:01 WIB
Inilah 7 Restoran Termahal di Dunia, Sekali Makan Habiskan Rp33 Juta per Orang!
Restoran SubliMotion di Ibiza, Spanyol (Foto: Instagram/@sublimotionibiza)
A
A
A

MENIKMATI berbagai menu di restoran mewah tentu sangat menyenangkan. Terlebih menu yang disajikan sangatlah menggoda selera. Pastinya Anda akan sangat tertarik dan penasaran mencicipinya.

Asal tahu saja, sebagian besar restoran ternama menjual makanan dengan harga sangat mahal mengingat harga setiap bahan makanan yang premium serta servis yang diberikan oleh para pelayannya tentu istimewa.

Berikut Okezone rangkumkan tujuh restoran termahal di dunia sebagaimana melansir laman Wealthy Gorilla.

1. SubliMotion - Ibiza, Spanyol

Restoran mewah di Spanyol ini terletak di dalam Hard Rock Hotel, Ibiza. Pengalaman makan yang khas di hotel ini akan berlangsung beberapa jam, antara dua hingga tiga jam. Anda akan dikenakan biaya USD2.173 atau setara lebih Rp33 juta per orangnya.

Sublimotion Ibiza

(Foto: Instagram/@perrierjouet)

2. Ultraviolet - Shanghai, China

Salah satu restoran paling elit dan mahal di dunia, Ultraviolet dengan menu termahal seharga USD900 atau Rp13 jutaan per satu menu, itupun belum termasuk minuman dan pajak.

Sekarang, restoran ini berbeda dari yang lain dalam daftar karena hanya ada satu meja yang dapat menampung maksimal sepuluh orang. Sehingga makan pun terlihat ekslusif.

Guy Savoy

(Foto: Instagram/@guysavoy)

3. Guy Savoy – Paris

Restoran ini menawarkan menu m yang akan menghabiskan sekitar USD626 tanpa minuman atau sekitar Rp9,7 juta. Makanan ini sangat fokus pada daging.

Anda dapat menikmati bebek yang diasinkan lalu daging merpati panggang, tiram concassé, monkfish, kaviar terong, dan ceps tumis.

4. Masa - New York, Amerika Serikat

Restoran ini terkenal dengan kesederhanaannya, menawarkan menu mencicipi sushi sederhana yang berfokus pada rasa esensial.

Masa Restaurant, New York

(Foto: Open Table)

Tidak ada menu sebenarnya yang tersedia di Masa, sebagai gantinya, koki menyiapkan bahan-bahan segar yang hanya tersedia pada hari itu.

Ini sering dianggap terlalu mahal, dan lebih merupakan tempat untuk bergaul dengan A-lister dan selebriti. Harga menu makannanya USD595 atas senilai Rp9,2 juta.

