Muncul Crotabak Persilangan Croissant dan Martabak, Siap Saingi Cromboloni?

JAGAT maya sempat dihebohkan dengan pastry viral cromboloni belum lama ini. Siapa sangka, perkawinan croissant dan bomboloni tersebut, menginspirasi penikmat dessert untuk menciptakan kreasi pastry lainnya.

Ialah Crotabak yang juga baru heboh di jagat maya. Seperti namanya, crotabak merupakan perkawinan dari pastry khas Perancis dan Indonesia yakni croissant dan martabak. Dessert crotabak ini pun mulai viral di sosial media dan jadi sorotan di X. Akun @ferdiriva pun mengaku baru mengetahui adanya dessert crotabak ini.

“Baru tahu ada perkawinan croissant dan martabak,” tulis @ferdiriva itu dikutip Sabtu (6/1/2024)

Rupanya, crotabak ini cukup sering seliweran di TikTok. Akun @jamsskuy pun memerlihatkan sajian crotabak yang mulai dijual di toko-toko pastry. Crotabak ini pada dasarnya adalah croissant yang dibentuk seperti potongan martabak dengan bentuk segitiga.

(Foto: Twitter @ferdiriva)

Isiannya pun merupakan topping martabak pada umumnya yakni cokelat dan kacang dengan perpaduan mentega yang harum dan gurih. Perpaduan isian martabak yang lezat dengan tekstur croissant yang flaky ini diyakini menambah kelezatan dan perkawinan dessert crotabak ini.

Dessert crotabak ini pun sudah bisa Anda temukan di berbagai toko kue dan roti. Dilihat dari akun X, @ferdiriva, harga untuk satu crotabak itu dibanderol seharga Rp38000