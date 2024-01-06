Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Muncul Crotabak Persilangan Croissant dan Martabak, Siap Saingi Cromboloni?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |22:00 WIB
Muncul Crotabak Persilangan Croissant dan Martabak, Siap Saingi Cromboloni?
Crotabak, (Foto: Twitter-X @ferdiriva)
A
A
A

JAGAT maya sempat dihebohkan dengan pastry viral cromboloni belum lama ini. Siapa sangka, perkawinan croissant dan bomboloni tersebut, menginspirasi penikmat dessert untuk menciptakan kreasi pastry lainnya.

Ialah Crotabak yang juga baru heboh di jagat maya. Seperti namanya, crotabak merupakan perkawinan dari pastry khas Perancis dan Indonesia yakni croissant dan martabak. Dessert crotabak ini pun mulai viral di sosial media dan jadi sorotan di X. Akun @ferdiriva pun mengaku baru mengetahui adanya dessert crotabak ini.

“Baru tahu ada perkawinan croissant dan martabak,” tulis @ferdiriva itu dikutip Sabtu (6/1/2024)

 BACA JUGA:

Rupanya, crotabak ini cukup sering seliweran di TikTok. Akun @jamsskuy pun memerlihatkan sajian crotabak yang mulai dijual di toko-toko pastry. Crotabak ini pada dasarnya adalah croissant yang dibentuk seperti potongan martabak dengan bentuk segitiga.

(Foto: Twitter @ferdiriva) 

Isiannya pun merupakan topping martabak pada umumnya yakni cokelat dan kacang dengan perpaduan mentega yang harum dan gurih. Perpaduan isian martabak yang lezat dengan tekstur croissant yang flaky ini diyakini menambah kelezatan dan perkawinan dessert crotabak ini.

Dessert crotabak ini pun sudah bisa Anda temukan di berbagai toko kue dan roti. Dilihat dari akun X, @ferdiriva, harga untuk satu crotabak itu dibanderol seharga Rp38000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/298/2952495/apa-perbedaan-donat-bomboloni-cromboloni-dan-croissant-1UGO47IBul.jpg
Apa Perbedaan Donat, Bomboloni, Cromboloni dan Croissant?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/22/298/2133392/sindir-tous-les-jours-bread-talk-bocor-halus-JW5uDjBHZF.jpg
Sindir Tous les Jours, Bread Talk Bocor Halus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/22/298/2133315/selain-tous-les-jours-ini-4-rekomendasi-toko-bakery-untuk-pencinta-kuliner-indonesia-QktF9s9V0H.jpg
Selain Tous les Jours, Ini 4 Rekomendasi Toko Bakery untuk Pencinta Kuliner Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/08/298/1975079/5-hidangan-pastry-dan-minuman-kekinian-cocok-dinikmati-dengan-krim-lembut-bzKuOyehlr.jpeg
5 Hidangan Pastry dan Minuman Kekinian Cocok Dinikmati dengan Krim Lembut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/25/298/1782811/potensi-pastry-bakery-kian-diminati-chef-ucu-sarankan-adonan-kue-dimodifikasi-I4wMZJKqPJ.jpg
Potensi Pastry Bakery Kian Diminati, Chef Ucu Sarankan Adonan Kue Dimodifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/09/298/1587160/manfaatkan-kulit-pastry-di-kulkas-bikin-jadi-camilan-unik-XJ34zrm4DM.jpg
Manfaatkan Kulit Pastry di Kulkas, Bikin Jadi Camilan Unik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement