Kopi dengan Susu Nabati Mulai Jadi Tren Minuman Kekinian

MINUM kopi dengan susu nabati menciptakan perpaduan yang nikmat dan berbeda. Begitupun dengan minuman non-coffee, yang bisa dinikmati siapa saja, termasuk para vegan.

Susu nabati yang terbuat dari almond dan kelapa rasanya enak dan menyegarkan. Dipadu dengan kopi pasti akan tambah nikmat. Bahan dasar susu ini tak cuma enak dicampur ke dalam varian kopi, namun minuman non coffee yang bisa Anda cicipi. Penasaran?

Marketing Manager Excelso Tommy Ignasius mengatakan, dia 2024 makin banyak varian es kopi yang dapat dicicipi. Salah satunya kopi yang dicampur dengan susu nabati.

"Kami menciptakan minuman yang tak hanya unik dan menyehatkan, tapi juga memiliki rasa yang luar biasa," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Salah satunya adalah Avocado Almond, perpaduan alpukat segar, susu almond, dan gula merah. Lalu Choco Almond, yakni perpaduan ice blend coklat dan susu almond, sirup cheesecake manis, dengan taburan irisan almond.

Satu lagi yang tak boleh terlewatkan yakni Coconut Shake, ice blend susu kelapa dengan taburan coconut chips. Bagi yang suka kopi, Anda juga bisa coba Coconut Latte, yang dibuat dari house blend coffee dengan susu kelapa dan sentuhan manis dari gula aren.

Ditambahkan Brand Manager Milklab Indonesia Katarina Yuliana, varian susu almond dan kelapa cita rasanya unik sekali. Jika dipadukan dengan kopi pastinya tepat dan menyegarkan. "Hadirnya susu almond dan kelapa ini memberikan cita rasa yang memikat bagi mereka yang peduli akan kesehatan," imbuh dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)