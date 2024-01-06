Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Ide Resep Makan Malam, Wujudkan Resolusi Diet Sehat 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |16:00 WIB
3 Ide Resep Makan Malam, Wujudkan Resolusi Diet Sehat 2024
Ide menu makan malam sehat, (Foto: Youtube Devina Hermawan)
BAGI yang punya resolusi untuk menjalani diet di 2024, hal penting yang harus diperhatikan adalah asupan makan malam. Sebab, meski tengah melakukan diet ketat, bukan berarti Anda tidak boleh makan malam sama sekali.

Anda masih bisa makan malam, namun dengan catatan harus memperhatikan asupan makan malam yang dikonsumsi. Tak sekedar membuat kenyang, menu makan malam ini juga harus sehat.

Nah, berikut beberapa resep makan malam bagi Anda yang sedang menjalani diet ketat, dilansir dari kanal Youtube Chef Devina Hermawan dan laman resmi SayurBox, Sabtu, (6/1/2023)

1.Oat Panggang

Bahan-bahan :

• 4 sdm oat yang sudah dihaluskan

• Wortel sesuai selera(dipotong dadu)

• Buncis sesuai selera (diiris tipis)

• 1/2 batang daun bawang (diiris tipis)

• Seledri (diiris tipis)

• 1 buah telur ayam

• 200 ml air (16 sdm air)

• Lada dan garam, secukupnya

• Saus

• Mayones (sesuai selera)

Cara membuat:

• Campurkan semua bahan dalam wadah

• Panaskan wajan, lalu masukan adonan ke dalam wajan. Tunggu hingga berwarna kecoklatan lalu angkat.

• Letak di wadah, masukan mayones dan saus sesuai selera. Oat panggang siap di sajikan.

Halaman:
1 2 3
      
