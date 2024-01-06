Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cara Bikin Tempe dari Kacang Kenari, Unik dan Lebih Legit!

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |07:56 WIB
Cara Bikin Tempe dari Kacang Kenari, Unik dan Lebih Legit!
Cara membuat tempe dari kenari, (Foto: Instagram @mariskatracy)
A
A
A

TEMPE menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang digemari oleh banyak orang. Bahkan tempe juga sudah terkenal lho di berbagai negara di dunia. Selain murah, tempe juga menjadi sumber protein nabati yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.

Biasanya, tempe terbuat dari kacang kedelai yang melalui proses fermentasi selama beberapa hari hingga menjadi padat. Nah, jangan salah ternyata bahan dasar tempe bukan cuma dari kedelai lho, tetapi kacang kenari juga bisa dibuat jadi tempe. Bahkan hasilnya bisa lebih legit dan enak.

Tertarik untuk mencobanya? Berikut tips membuat tempe kacang kenari yang anti mainstream, seperti yang dilansir dari akun Instagram @mariskatracy, Sabtu (6/1/2024)

Bahan dasar:

250 gram kacang kenari kupas

1/2 sendok teh ragi tempe

Cara membuat:

1. Rendam kacang kenari di air suhu ruangan di dalam wadah selama dua hari. Pastikan wadah tersebut tertutup rapat dan tak dibuka sampai 2 hari.

2. ⁠Setelah dua hari, cuci bersih kacang kenari. Kemudian masak air hingga sedikit hangat, lalu masukkan dan rebus kacang kenari ke dalam panci selama 1 jam.

