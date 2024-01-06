5 Potret Gaya Boygroup K-Pop di Red Carpet Golden Disc Awards 2024

TAK hanya dihadiri oleh idol Kpop wanita yang cantik-cantik, ajang penghargaan bergengsi asal Korea Selatan, Golden Disc Awards ke-38 malam ini juga dihadiri oleh banyak boygroup dengan tampilan tampan dan menawan.

Diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), para idol dan boy grup Kpop ini sudah dinanti-nantikan oleh para penggemarnya di Indonesia. Kira-kira siapa saja boygroup yang tampilan paling stylish dan sukses mencuri perhatian publik saat berjalan di red carpet Golden Disc Awards? Yuk simak selengkapnya di bawah ini, dikutip dari akun X @GoldenDisc_en, Sabtu (6/1/2024).

SEVENTEEN: Para personil kompak tampil mengenakan setelan jas berwarna hitam. Adapun beberapa member yang menggunakan dalaman kemeja putih dan ada juga yang hitam. Busana jas hitam memang enggak pernah gagal untuk bikin tampilan lebih tampan ya!

Tomorrow X Together: Tampil aman, TXT hadir di red carpet dengan setelan jas formal. Beberapa anggotanya tampil dengan variasi warna, ada yang memilih menggunakan jas bernuansa abu-abu dan hitam. Kelimanya tampak melambaikan tangan untuk menyapa para penggemarnya.