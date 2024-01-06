Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Gaya Boygroup K-Pop di Red Carpet Golden Disc Awards 2024

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |22:16 WIB
5 Potret Gaya Boygroup K-Pop di Red Carpet Golden Disc Awards 2024
Potret gaya boygroups di GDA 2024, (Foto:Twitter @GoldenDisc_en)
A
A
A

TAK hanya dihadiri oleh idol Kpop wanita yang cantik-cantik, ajang penghargaan bergengsi asal Korea Selatan, Golden Disc Awards ke-38 malam ini juga dihadiri oleh banyak boygroup dengan tampilan tampan dan menawan.

Diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), para idol dan boy grup Kpop ini sudah dinanti-nantikan oleh para penggemarnya di Indonesia. Kira-kira siapa saja boygroup yang tampilan paling stylish dan sukses mencuri perhatian publik saat berjalan di red carpet Golden Disc Awards? Yuk simak selengkapnya di bawah ini, dikutip dari akun X @GoldenDisc_en, Sabtu (6/1/2024).

 BACA JUGA:

SEVENTEEN: Para personil kompak tampil mengenakan setelan jas berwarna hitam. Adapun beberapa member yang menggunakan dalaman kemeja putih dan ada juga yang hitam. Busana jas hitam memang enggak pernah gagal untuk bikin tampilan lebih tampan ya!

Tomorrow X Together: Tampil aman, TXT hadir di red carpet dengan setelan jas formal. Beberapa anggotanya tampil dengan variasi warna, ada yang memilih menggunakan jas bernuansa abu-abu dan hitam. Kelimanya tampak melambaikan tangan untuk menyapa para penggemarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060461/moon_taeil_dispatch-jF6t_large.jpg
5 Idol K-Pop Tersandung Kasus Kejahatan Seksual, Nomor 2 sampai 3 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/612/3053582/jae_park-IJSm_large.jpg
5 Potret Tampan Eaj Eks DAY6, Idol K-Pop yang Ikut Unggah Peringatan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/194/3005100/danielle-newjeans-tampil-super-chic-dalam-kampanye-terbaru-celine-8OQJVxmOjA.jpg
Danielle NewJeans Tampil Super Chic dalam Kampanye Terbaru CELINE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/612/2999206/potret-ahyeon-babymonster-yang-disebut-mirip-jennie-blackpink-tampilannya-imut-yvxrx2xOx4.jpg
Potret Ahyeon Babymonster yang Disebut Mirip Jennie BLACKPINK, Tampilannya Imut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/194/2999025/intip-5-potret-cantik-dan-modis-asa-babymonster-yang-baru-ultah-ke-18-465G72OPnr.jpg
Intip 5 Potret Cantik dan Modis Asa BABYMONSTER yang Baru Ultah ke-18
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/194/2998953/idol-k-pop-ive-luncurkan-foto-konsep-tampil-bak-putri-di-negeri-dongeng-Ju0xbanx0P.jpg
Idol K-Pop IVE Luncurkan Foto Konsep, Tampil Bak Putri di Negeri Dongeng
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement