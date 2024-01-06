Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Girlgroup K-Pop di Red Carpet Golden Disc Awards 2024

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |21:15 WIB
6 Potret Girlgroup K-Pop di Red Carpet Golden Disc Awards 2024
Potret gaya girlgroup K-Pop di red carpet GDA 2024, (Foto: Twitter @GoldenDisc_en)
A
A
A

SALAH satu ajang penghargaan musik bergengsi asal Korea Selatan, Golden Disc Awards Sedang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, hari ini, Sabtu (6/1/2024)

Para artis dan juga girl grup papan atas Korea Selatan pun mulai berdatangan seperti New Jeans, IVE, dan deretan idol ternama lainnya pun telah menghiasi red carpet.

Tentunya mereka telah menyiapkan busana terbaiknya untuk menghadiri acara bergengsi ini, sekaligus menyapa para penggemarnya di Indonesia. Berikut beberapa potret gaya penampilan para girlgroup di red carpet Golden Disc Awards 2024, dikutip dari akun X @GoldenDisc_en, Sabtu (6/1/2024)

 BACA JUGA:

New Jeans: Pelantun lagu Super Shy ini tampil kompak mengenakan busana bernuansa abu-abu. Hanni, Minji, Danielle, Haerin, dan Hyein tampil sangat girly dalam balutan mini dress dengan lengan panjang. Kelima gadis cantik ini pun kompak menggunakan kaos kaki selutut berwarna krem dan heels hitam. Sangan imut dan menawan ya!

 

Keena FIFTY FIFTY : Keena tampil sangat bold menggunakan bralette dan celana pendek hitam. Dibalut dengan sheer dress yang bernuansa hitam dihiasi payet-payet, tubuhnya  pun terlihat jelas. 

 

Halaman:
1 2 3
      
