8 Cara Tepat Rawat Jas Hujan agar Tak Gampang Bau Apek

JAS hujan merupakan perlengkapan yang sangat diperlukan, terutama oleh pengendara sepeda motor di musim hujan seperti sekarang.

Sayangnya masih banyak pengendara sepeda motor yang lalai atau belum tahu cara merawat jas hujan apabila selesai digunakan. Tidak heran akhirnya jas hujan justru bau apek dan sangat tidak nyaman saat digunakan. Jas hujan bau apek tentu akan sangat tidak nyaman untuk dipakai.

Lantas bagaimana cara tepat merawat jas hujan agar tak mudah bau apek? Berikut ulasan tipsnya, seperti dikutip dari kanal Youtube konten kreator , Solehah Rahmah, Sabtu (6/1/2024) ini.

1. Siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mencuci jas hujan seperti sikat, deterjan, dan pewangi pakaian spray. Usahakan pewangi yang digunakan punya kemampuan antiodor.

2. Campur deterjen dengan air bersih.

3. Siram jas hujan dengan air, usahakan tidak membuat bagian dalam jas hujan basah.

4. Sikat bagian luar jas hujan dengan deterjen yang sudah tercampur air.