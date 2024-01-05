Megan Domani Pamer Tubuh Seksi, Body Goal ala Gitar Spanyol Bikin Netizen Terpukau

MEGAN Domani salah satu artis kerap tampil stylish dan fashionable dalam setiap momen. Adik dari Bryan Domani ini mampu memikat hati dan pandangan para penggemar dengan outfit yang dipakai.

Seperti pada postingan terbarunya saat ia liburan di Bali, Megan tampil stylish dalam outfit satu set crop top dan juga rok. Penampilannya begitu memukau saat dia pose dengan beberapa gaya.

"Starting the year barefooted," tulis Megan dalam keterangan fotonya. Penasaran seperti apa potret terbaru Megan Domani saat liburan di Bali? Berikut rangkumannya dari Instagram @megandomani1410.

foto OOTD

Gaya OOTD Megan Domani saat liburan di Bali, dia tampil kece dalam balutan satu set crop top dipadukan dengan rok slim motif warna hijau. Dia pose di depan sebuah bangunan tanpa mengenakan alas kaki. Parasnya terlihat cantik dengan makeup tebal sambil berpose dengan wajah fierce.

"Megan Fox," kata fernanda***

"Kok kayak Kylie Jenner," tambah @zhuanfarruk***

Pamer body goals

Pemeran dari serial Bad Boys vs Crazy Girls ini pose sambil menunjukkan body goalsnya. Dia terlihat posisi menyamping sambi kedua tangannya menyentuh kepada sambil menoleh ke kamera. Gayanya hot abis!