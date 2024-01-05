Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Megan Domani Pamer Tubuh Seksi, Body Goal ala Gitar Spanyol Bikin Netizen Terpukau

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |01:25 WIB
Megan Domani Pamer Tubuh Seksi, Body Goal ala Gitar Spanyol Bikin Netizen Terpukau
Megan Domani. (Foto: Instagram)
A
A
A

MEGAN Domani salah satu artis kerap tampil stylish dan fashionable dalam setiap momen. Adik dari Bryan Domani ini mampu memikat hati dan pandangan para penggemar dengan outfit yang dipakai.

Seperti pada postingan terbarunya saat ia liburan di Bali, Megan tampil stylish dalam outfit satu set crop top dan juga rok. Penampilannya begitu memukau saat dia pose dengan beberapa gaya.

"Starting the year barefooted," tulis Megan dalam keterangan fotonya. Penasaran seperti apa potret terbaru Megan Domani saat liburan di Bali? Berikut rangkumannya dari Instagram @megandomani1410.

foto OOTD

Megan Domani

Gaya OOTD Megan Domani saat liburan di Bali, dia tampil kece dalam balutan satu set crop top dipadukan dengan rok slim motif warna hijau. Dia pose di depan sebuah bangunan tanpa mengenakan alas kaki. Parasnya terlihat cantik dengan makeup tebal sambil berpose dengan wajah fierce.

"Megan Fox," kata fernanda***

"Kok kayak Kylie Jenner," tambah @zhuanfarruk***

Pamer body goals

Megan Domani

Pemeran dari serial Bad Boys vs Crazy Girls ini pose sambil menunjukkan body goalsnya. Dia terlihat posisi menyamping sambi kedua tangannya menyentuh kepada sambil menoleh ke kamera. Gayanya hot abis!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/206/3051812/megan_domani_dan_arbani_yasiz-2Rfa_large.jpg
Adu Akting Bareng Arbani Yasiz di Film Azzamine, Megan Domani: Ini Impian Aku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/612/2974543/potret-megan-domani-seksi-dengan-dress-hijau-rayakan-anniversary-bareng-jeremie-moeremans-GU6dzf0nAy.jpg
Potret Megan Domani Seksi dengan Dress Hijau, Rayakan Anniversary Bareng Jeremie Moeremans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/194/2836188/4-potret-megan-domani-pakai-bra-merah-saat-liburan-di-pantai-netizen-duh-greget-kLcQNXzole.jpg
4 Potret Megan Domani Pakai Bra Merah saat Liburan di Pantai, Netizen: Duh Greget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/629/3176505//ahok-FqU6_large.jpg
Ahok dan Istri Umumkan Hamil Anak Ketiga, Intip Potret Bahagianya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/629/3172195//shandy_aulia-oPOf_large.jpg
5 Potret Shandy Aulia Rayakan Ulang Tahun Mantan Suami Bersama Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement