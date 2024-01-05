Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Marion Jola dengan Baju Tenun Sumba, Tampil Cantik Feminin

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |00:33 WIB
3 Potret Marion Jola dengan Baju Tenun Sumba, Tampil Cantik Feminin
Marion Jola. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI cantik Marion Jola memang terkenal dengan suara indahnya yang mampu membius para pendengarnya. Tak hanya itu, perempuan yang kerap dipanggil Lala ini juga sangat bangga memiliki kulit yang mulus dan sangat eksotis khas Indonesia.

Perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini nampaknya sangat mencintai tanah kelahirannya. Pasalnya belum lama ini Lala mengunggah foto ketika dirinya sedang tampil dalam balutan kain tenun asli Sumba di akun Instagramnya @lalamarionmj.

Lala tampak begitu bangga dalam balutan kain tersebut. Dirinya pun mengaku sangat percaya diri ketika menggunakan kain asal Sumba, rasanya aura dalam dirinya seperti semakin terpancar pada siapapun yang melihatnya.

“Selalu bangga dan merasa paling cantik kalo lagi dandan pake kain sumba, dari perhiasan mamoli, anahida, gading yang melingkar di pergelangan tangan sampai kain tenun sumba tengah special yang mama siapkan dengan segala motif mamoli dan kudanya... Haduh cuma bisa mbatin cantiknyaaaa dan bangganya jadi Rambu anti KW asli ini dari Pondok,” tulis Lala dalam keterangan foto tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia.

Tampil anggun dalam busana daerah

Marion Jola

Marion Jola tampil menggunakan lilitan kain tenun berwarna hitam yang dihiasi dengan gambar Mamuli dan kuda di sekeliling kain. Tak tanggung-tanggung, Marion Jola memperlihatkan totalitasnya dalam busana ini dengan menggunakan berbagai perhiasan khas Sumba seperti anahida dan mamoli yang ramai dikalungkan ke leher cantiknya, serta gading emas yang diikatkan di dahi Marion Jola.

Halaman:
1 2
      
